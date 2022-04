Sen. Aimi (FI): “Lampedusa è al collasso. Sta per riversarsi sulle coste italiane un numero esorbitante di persone”

“Lampedusa è al collasso: quasi mille nuovi arrivi in due giorni.”

Lo dichiara il Sen. Enrico Aimi, Capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari Esteri Emigrazione, nonchè commissario provinciale di Forza Italia. “La crisi e l’aumento dei prezzi delle materie prime e alimentari ne ha accelerato l’esodo. In arrivo una seconda ondata di profughi che rischia di travolgere il sistema di accoglienza e di sicurezza dell’Italia. Un campanello d’allarme che questa volta non può essere eluso. Sta per riversarsi sulle coste italiane un numero esorbitante di persone provenienti da Egitto, Tunisia, Siria, Sudan, Somalia, Niger, Eritrea. Occorre cambiare strategia e ripensare, insieme all’Europa, ad un nuovo piano Marschall per l’Africa che preveda riaccompagnamento, ricollocazione, assistenza e sicurezza per i migranti. Lo si faccia con la massima urgenza attraverso accordi bilaterali con i Paesi africani disposti all’accoglienza e pronti ad ospitare aiuti economici e le Organizzazioni Umanitarie Internazionali, di cui, ultimamente non abbiamo compreso completamente il ruolo in questa grave crisi umanitaria.

Bloccare le partenze significa prevenire le morti in mare. Rischiamo nel giro di pochi anni di avere sulla coscienza altre decine di migliaia di morti in mare. Esiste, come diceva Papa Ratzinger, anche il “diritto a non emigrare” e, ancora, come sosteneva San Giovanni Paolo Secondo, il diritto a vivere nella propria terra.”