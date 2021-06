“Sentinelle in piedi” in piazza contro il ddl Zan: “Libertà di opinione a rischio”

Venerdì 18 giugno, alle ore 19, in piazza Garibaldi a Parma si terrà una veglia delle “Sentinelle in piedi”.

“L’obiettivo è testimoniare in favore della libertà nella verità – affermano i rappresentanti delle Sentinelle – di fronte al disegno di legge Zan, che, se approvato, potrà rendere “omofobo” chiunque non si allinei al modello di pensiero dominante. Sarà messa a rischio quella libertà di opinione e di testimonianza a favore della verità dell’uomo e della famiglia naturale che invece, come hanno osservato i vescovi e altre voci di varie espressioni culturali, è un bene prezioso da garantire e tutelare”.

Come è noto, le “Sentinelle” rimangono in piedi per circa un’ora, leggendo libri e testimoniando, con il loro silenzio, la volontà di richiamare l’attenzione di un’opinione pubblica “troppe volte distratta o assente su argomenti strategici per la libertà e per un futuro ordinato di qualunque società, tanto più di quelle che si richiamano ai principi della democrazia e del valore della persona umana, Inoltre, il ddl Zan non serve a impedire violenze o ingiuste discriminazioni, per questo c’è già il nostro codice penale, con le aggravanti, se necessarie.

Tutti possono unirsi all’iniziativa.

“Sentinelle in piedi” – Parma