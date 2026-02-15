Senza biglietto blocca il bus e chiama il 112: denunciato 24enne

Un 24enne di origini straniere ha trasformato un normale controllo dei titoli di viaggio sul bus in un caos urbano. Il giovane, sprovvisto di biglietto e documenti, ha impedito la ripartenza della linea 3 in via Emilia Ovest, località Crocetta, e ha addirittura chiamato il 112 per “far intervenire le forze dell’ordine”, simulando di essere ostaggio della situazione.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma sono giunti tempestivamente sul posto, scoprendo che l’allarme era causato proprio dal passeggero stesso. Secondo le ricostruzioni, il 24enne ha ostacolato le procedure di verifica dei controllori, fornendo dati falsi e confusi, e rendendo impossibile l’identificazione immediata. L’autista, impossibilitato a riprendere la corsa, ha dovuto annullare la tratta programmata, causando disagi a numerosi cittadini.

Accompagnato in caserma in strada delle Fonderie, il giovane è stato identificato e denunciato all’autorità giudiziaria per interruzione di pubblico servizio. Resta inteso che si tratta di un indagato e che la sua posizione sarà valutata nel corso del processo, nel rispetto della presunzione di innocenza sancita dalla Costituzione.