Sequestrati 464 grammi di hashish nei parchi Ducale e Falcone e Borsellino

La Polizia di Stato prosegue con costanza l’attività di controllo straordinario del territorio, finalizzata a vigilare nelle zone della città maggiormente interessate dalla presenza di cittadini stranieri irregolari sul territorio italiano e da attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri, le Volanti sono state supportate da diversi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, da un team di cinofili antidroga della Questura di Bologna e da un’unità del Nucleo Commercio della Polizia Locale. L’obiettivo era controllare alcuni esercizi commerciali cittadini, segnalati recentemente, per verificarne la regolarità e il rispetto delle normative vigenti.

Durante queste attività, sono state elevate sanzioni a tre esercizi commerciali nel quartiere Pablo, perché non in regola con le norme sul commercio.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al Parco Ducale e al Parco Falcone e Borsellino, dove, grazie all’intervento del team di cinofili antidroga, sono stati rinvenuti 464 grammi di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata a carico di ignoti.

Durante i controlli nei parchi, gli agenti hanno fermato uno straniero trovato in possesso di 1 grammo di hashish e 1 grammo di marijuana. L’uomo, accompagnato in Questura per l’identificazione, è stato sanzionato per possesso di sostanza stupefacente a uso personale, ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90.