Sequestrate 21 opere alla mostra di Dalí a Palazzo Tarasconi

Blitz all’alba del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma alla mostra “Dalí. Tra arte e mito”, in corso a Palazzo Tarasconi (leggi qui). Ventuno opere esposte sono state poste sotto sequestro nell’ambito di un procedimento avviato dal giudice di Roma su richiesta dei magistrati del dipartimento Criminalità della Procura della Repubblica.

La società organizzatrice Navigare srl, che da anni opera nel settore delle esposizioni artistiche, ha annunciato piena disponibilità a collaborare con le forze dell’ordine per verificare l’autenticità dei lavori oggetto del provvedimento.

«Siamo pronti a fornire al Nucleo TPC dei Carabinieri tutta la documentazione richiesta e ogni altro elemento utile alle indagini» ha dichiarato la società, che attende gli sviluppi dell’inchiesta e si riserva ogni successiva iniziativa legale.