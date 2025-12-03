Quotidiano online di Parma

Sequestrati 50mila articoli pirotecnici e 230 peluche Labubu contraffatti in due empori a Parma e Felino: un denunciato

di AndreaMarsiletti2

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, nel corso di specifici controlli in materia di sicurezza prodotti e per la tutela dei consumatori, intensificati in vista delle prossime festività natalizie, ha sequestrato 54.264 articoli pirici, tra i quali bengala, petardi e fontane pirotecniche posti in vendita senza autorizzazioni e custoditi in violazione delle norme di sicurezza, nonché 235 peluche “Labubu” contraffatti.

Nel corso dell’operazione, i militari del Gruppo Parma hanno effettuato l’accesso simultaneo presso due empori, facenti capo alla medesima gestione, uno situato nel centro cittadino e l’altro a Felino, rinvenendo giochi pirici e fuochi d’artificio detenuti e commercializzati senza le necessarie licenze.

† L’anima nelle religioni, quattro sguardi su un mistero che ci supera (di Andrea Marsiletti)

Nel corso delle ispezioni sono stati anche trovati i famosi peluche Labubu che per prezzi praticati, fattezze e packaging hanno immediatamente destato sospetti circa la loro originalità e provenienza.

I finanzieri hanno, quindi, proceduto ad una approfondita perquisizione, estesa anche al magazzino di uno dei negozi, rinvenendo ulteriore materiale pirotecnico, stoccato in condizioni pericolose e non conformi alla stringente normativa sulla sicurezza e numerosi altri pupazzetti nati dall’idea di un artista di Hong Kong e commercializzati in tutto il mondo dal colosso dei giocattoli Pop Mart.

Tutta la merce rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e concentrata presso il Comando di via Torelli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Per tali condotte, il titolare dei due esercizi è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per i reati di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (punito con la reclusione da uno a quattro anni), ricettazione (punita con la reclusione da due ad otto anni) e commercio abusivo di materie esplodenti (punito con l’arresto fino a diciotto mesi).

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività costantemente svolte dalla Guardia di Finanza di Parma per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini e per il contrasto della diffusione di prodotti contraffatti, indispensabile per la tutela del mercato e della sana e leale concorrenza.

Si evidenzia che i provvedimenti in parola sono stati adottati sulla scorta degli elementi probatori acquisiti in fase di indagine preliminare e, pertanto, in attesa di giudizio definitivo sussiste la presunzione di innocenza.


Leggi anche:

Barilla e Pizzaut insieme per Pastaut: inclusione e formazione professionale passano dalla pasta

Classifica Sole, Chiastra: “L’immigrazione sta cambiando Parma”

Cicletteria della Stazione di Parma: aperture speciali tra festività e inverno

Parma, viola ripetutamente i domiciliari: 54enne portato in carcere

Frecciarossa serale confermato a Parma e Piacenza fino a giugno 2026: Federconsumatori chiede chiarezza

Oltretorrente, tenta di rubare vestiti in un negozio e aggredisce il titolare: arrestato 29enne

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies