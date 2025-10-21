Sequestrati più di 1.000 prodotti non sicuri in un emporio in Oltretorrente

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, nell’ambito della costante azione di monitoraggio economico del territorio, ha intensificato il dispositivo di controllo in città, sottoponendo a sequestro 1.100 prodotti non a norma, esposti in vendita in un esercizio commerciale ubicato nel quartiere dell’oltretorrente, gestito da cittadini di nazionalità cinese.

Nel dettaglio, nei giorni scorsi, durante un’ispezione volta a verificare il rispetto della disciplina sulla sicurezza dei prodotti, i militari del Nucleo di polizia economico finanziaria di Parma hanno rinvenuto presso l’emporio prodotti non conformi alla normativa a tutela del consumatore.

Sugli scaffali, infatti, erano presenti, pronti per essere acquistati dalla clientela, articoli elettronici e piccoli elettrodomestici, risultati privi della marcatura “CE” e manchevoli della documentazione obbligatoria richiesta dalla normativa di settore, nazionale ed europea.

Oltre al sequestro volto a cautelare la merce, i finanzieri hanno provveduto ad applicare ai titolari degli esercizi commerciali la sanzione amministrativa prevista dalla normativa di settore.

L’operazione condotta rientra nell’ambito delle attività svolte dalla Guardia di Finanza di Parma per contrastare la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza al fine di contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo nel quale gli operatori onesti possano beneficiare di condizioni di sana concorrenza.