Sequestrato autocarro non immatricolato e denunciato un 45enne per furto all’Unieuro del Centro Torri

Durante gli ordinari controlli del territorio per la repressione e la prevenzione di reati personale della Polizia di Stato ha proceduto a sottoporre ad accertamenti un autocarro telonato con targhe svizzere in sosta su Largo Beccaria.

Durante il controllo il conducente, cittadino tunisino regolare sul territorio nazionale, residente in Italia già dal 2017, ha esibito una patente tunisina ed un permesso internazionale di guida.

Una volta effettuate le dovute verifiche, si è appurato che le targhe straniere provvisorie erano scadute e che il veicolo inoltre non risultava immatricolato. Gli Agenti hanno proceduto pertanto a verbalizzare l’autista del mezzo con contestuale sequestro amministrativo del veicolo. La patente straniera esibita inoltre, poiché non convertita nel termine annuale, è stata ritirata con elevazione della sanzione di cui all’art. 135 c.14 del Codice della Strada.

Sempre ieri pomeriggio inoltre il personale della Polizia di Stato è intervenuto presso il centro commerciale Cento Torri per la segnalazione di un soggetto sorpreso a sottrarre merce all’interno dell’esercizio commerciale Unieuro.

L’autore del reato, identificato per un cittadino italiano di 45 anni gravato da numerosi precedenti specifici, è stato accompagnato nei locali della Questura per i rilievi fotodattiloscopici e quindi deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di tentato furto aggravato.

La merce sottratta invece, composta da una cassa Bluetooth e da un rasoio elettrico per un valore complessivo di oltre cento euro è stata riconsegnata al punto vendita.

Questura di Parma