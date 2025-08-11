Serata finale di Premiazione di Ermo Colle il 13 agosto a Casa di Arola a Pilastro

Gran serata finale di Ermo Colle, mercoledì 13 agosto, alle ore 21.15, ad ingresso libero, a Casa di Arola di Pilastro (Langhirano) dove si svolgerà, alla presenza degli amministratori dei Comuni aderenti, l’assegnazione del Premio del Pubblico, del Premio della Critica e del Premio Ermo Colle seguita dalla presentazione di un frammento di 25 minuti degli spettacoli vincitori.

Il Premio del Pubblico sarà decretato dal pubblico stesso che ha assistito agli spettacoli, mentre il Premio della Critica verrà assegnato dalla Giuria composta da Valeria Ottolenghi (critica teatrale e giornalista della Gazzetta di Parma), Elisa Cuppini (danzatrice, attrice, regista), Silvio Malacarne (germanista, fine conoscitore della cultura teatrale), Sandra Soncini (attrice e danzatrice), Lorenzo Malpeli (attore); il Premio Ermo Colle sarà assegnato dall’Associazione Ermo Colle.

In caso di maltempo la serata si svolgerà al Teatro Aurora di Langhirano.

Per informazioni: cell. 342 137 0224 – www.ermocolle.eu

L’edizione 2025 di Ermo Colle si realizza con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cariparma, Parchi del Ducato, Unione Pedemontana Parmense (Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo), Comune di Corniglio, Comune di Langhirano, Comune di Lesignano De’ Bagni, Comune di Neviano degli Arduini, Comune di Parma-Casa della Musica, Comune di Sorbolo Mezzani, Comune di Tizzano Val Parma, e di Conad Traversetolo/Monticelli, Arena Sunshine, Locanda della Pieve, Cancabaia B&B, Macelleria F.lli Orsi-Lagrimone; con il patrocinio di Fondazione ETS Italia: Patria della Bellezza, Università di Parma-Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali. In collaborazione con L.O.F.T., Festival “Voci dell’Anima” di Rimini, Teatro del Tempo, Resistenza Teatro Festival/Istituto Alcide Cervi, Festival della Parola, Associazione Libera contro le mafie/Coordinamento di Parma, Radio Circuito 29.