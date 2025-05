Serie di furti a bordo treno, denunciato l’autore

Polizia Ferroviaria di Parma denuncia un cittadino algerino irregolare per furti a bordo dei treni

Le indagini condotte dalla Polizia Ferroviaria di Parma, a seguito di alcune denunce di furto presentate da viaggiatori, hanno portato alla denuncia di un cittadino algerino, irregolare sul territorio nazionale, che operava sui treni dell’area ferroviaria emiliana.

Le attività investigative sono iniziate con l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione di Parma e con il controllo di alcuni treni in arrivo nel capoluogo. Questi accertamenti hanno portato all’identificazione di uno straniero trovato in possesso di un portafoglio da donna, provento di un furto appena commesso ai danni di una viaggiatrice in stato di gravidanza.

Le indagini hanno evidenziato un “modus operandi” ben collaudato da parte dell’uomo, che si è autodefinito “ladro di professione”. Il soggetto aveva scelto di agire a bordo di un treno privo di impianto di videosorveglianza.

Una volta fermato dagli agenti, l’uomo ha ammesso di aver rubato il portafoglio alla donna e ha dichiarato anche di essere l’autore di un furto di un computer portatile, appena avvenuto su un altro convoglio.

La Polizia Ferroviaria ha rintracciato la vittima, restituendole il portafoglio, e ha sequestrato il computer portatile, che sarà restituito al legittimo proprietario una volta completate le procedure di rito.