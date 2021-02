Servizi anti-droga dei Carabinieri in Oltretorrente, Centro e San Leonardo

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, in particolare per prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio, contrastare quelli inerenti lo spaccio di sostanza stupefacente e impedire ogni forma di illegalità.

In particolare nel capoluogo, con la fine del lockdown, si è riscontrato l’aumento dei soggetti in strada trovati in possesso di droga.

Nel week end non sono mancati interventi e sequestri, in particolare:

– la Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente ha segnalato ai competenti uffici della Prefettura un 23enne di origine marocchina in quanto trovato in possesso di stupefacente. Nello specifico, il giovane, che si aggirava con fare sospetto in prossimità della locale Stazione Ferroviaria, a seguito di controllo, veniva trova in possesso di alcune dosi di hashish.

– i Carabinieri della Sezione Radiomobile, a seguito di una segnalazione per disturbo alla quiete e schiamazzi, interveniva all’interno di un’abitazione del capoluogo, all’interno della quale il proprietario, un giovane del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari, veniva trovato in possesso di alcune dosi di marijuana.

– infine, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Parma Centro, nel transitare nel quartiere San Leonardo, procedeva a controllare un 30enne italiano, fuori dalla propria abitazione dopo le ore 22:00. Il soggetto, che si mostrava da subito particolarmente nervoso, veniva trovato in possesso di alcune dosi di hashish.

Anche in questi due ultimi casi i controllati venivano segnalati quali assuntore di stupefacenti ai competenti uffici della Prefettura.