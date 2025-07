Servizi di onoranze funebri Ade Servizi: riduzione tariffe e spazi rinnovati

Prenderanno avvio dalla fine del mese di luglio alcune iniziative pensate per rispondere in modo più vicino e concreto ai bisogni della cittadinanza, promosse da Ade Servizi Srl – Onoranze Funebri, società interamente partecipata dal Comune di Parma tramite Ade Spa. Sono due, in particolare, le direttrici di intervento: da un lato, l’introduzione di tariffe agevolate per le famiglie a basso reddito; dall’altro, il miglioramento degli spazi dedicati al commiato, con un’attenzione particolare all’inclusività e al rispetto delle diverse sensibilità culturali e religiose.

Caterina Bonetti, Assessora ai Servizi cimiteriali del Comune di Parma, sottolinea: “Cercare di migliorare sempre i servizi a disposizione dei cittadini, anche in un momento difficile come quello del lutto, è un obiettivo centrale per la nostra amministrazione. Le due direttrici – quella del sostegno economico alle famiglie in difficoltà e quella dell’accoglienza plurale, laica e interreligiosa – sulle quali si sono sviluppati questi interventi testimoniano una presa in carico dei bisogni della comunità in un settore che implica grande delicatezza e cura”.

L’Amministratore unico di Ade srl Stefano Mendogni commenta: “Cerchiamo di lavorare su progetti innovativi che possano incontrare il gradimento delle famiglie che si rivolgono a noi, cercando di migliorare ed ampliare la qualità del servizio, andando incontro a chi ha più bisogno”.

Tariffe agevolate per famiglie a basso reddito

In un momento storico segnato da forti tensioni economiche, Ade Servizi srl introduce una tariffa agevolata per i servizi funebri destinata ai nuclei familiari con basso reddito (Isee inferiore a 8.000 euro). Questa iniziativa rappresenta un gesto concreto di attenzione e vicinanza alla cittadinanza, con l’obiettivo di garantire un sostegno anche nei momenti più delicati della vita.

La scelta nasce dalla volontà di rafforzare la dimensione pubblica e sociale del servizio, offrendo un supporto concreto a chi si trova in condizioni di fragilità economica. L’accessibilità del servizio, anche sotto il profilo economico, rappresenta un elemento fondamentale per garantire equità e vicinanza alla comunità, nel rispetto della massima qualità del servizio.



Sale del commiato rinnovate e inclusive

Parallelamente, prosegue l’investimento sulla qualità dell’offerta, con il rinnovamento delle due Sale del Commiato. La prima, completamente riqualificata, è stata adattata anche per accogliere, nel momento dell’ultimo saluto, riti cristiani, riti civili, laici e pluri-confessionali, garantendo un ambiente rispettoso, sobrio e accogliente per ogni sensibilità religiosa e culturale. La seconda sala è oggetto di una sistemazione funzionale, per offrire un ulteriore spazio adeguato alle esigenze delle famiglie e delle diverse comunità cittadine.

Le sale del commiato saranno inoltre dotate di un sistema di filodiffusione e supporti multimediali per la proiezione di video, immagini e ricordi, offrendo uno spazio raccolto per commemorare la vita della persona scomparsa.

Ade Servizi Srl, pur essendo una società in libero mercato, ribadisce così la propria missione: offrire un servizio funebre di qualità, rispettoso, accessibile e inclusivo, in linea con i valori di solidarietà, rispetto e dignità. In quanto partecipata al 100% dal Comune di Parma per il tramite di Ade spa, la società agisce nel solco della missione del servizio pubblico, ponendo al centro le persone e le loro necessità.