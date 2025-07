Servizi digitali: al via il questionario per raccogliere l’opinione dei parmigiani

Il Comune di Parma promuove un’indagine conoscitiva per raccogliere il punto di vista dei cittadini e delle cittadine sull’esperienza d’uso dei servizi digitali comunali. L’obiettivo è migliorare la qualità e l’accessibilità dei servizi digitali, partendo dall’ascolto diretto di chi li utilizza ogni giorno.



È possibile partecipare compilando un breve questionario online, disponibile qui.



“L’opinione dei cittadini di Parma rispetto ai servizi digitali erogati dal Comune è essenziale per poter monitorare lo stato di avanzamento dei nostri processi di digitalizzazione e dematerializzazione e, allo stesso tempo, elaborare nuove progettualità che possano rispondere sempre di più alle esigenze concrete della popolazione – commenta Caterina Bonetti, assessora alla Transizione Digitale. – In questi anni abbiamo aggiunto funzionalità e processi dematerializzati rispetto ai servizi erogati dall’ente. Attraverso il progetto “Digitale facile” abbiamo cercato di portare avanti percorsi di formazione e tutoraggio sull’uso delle nuove tecnologie gratuiti e aperti a tutti, ma sappiamo che il miglioramento è sempre necessario. Per questo speriamo che le risposte al questionario siano numerose, permettendoci di avere un quadro completo dei punti di forza e delle criticità del servizio”.



La rilevazione indaga le modalità di accesso, la tipologia di servizi utilizzati, il livello di soddisfazione e raccoglie suggerimenti per il loro miglioramento. Un’occasione concreta per ogni cittadino e cittadina di contribuire attivamente allo sviluppo di un’amministrazione digitale più efficiente, inclusiva e rispondente alle reali esigenze della comunità.



Negli ultimi anni, anche grazie al Pnrr, la trasformazione digitale è diventata una priorità strategica per la Pubblica Amministrazione.

L’iniziativa si inserisce nel percorso del Comune di Parma all’interno di ICity Club – l’osservatorio della trasformazione digitale urbana di FPA, giunto alla sua quarta edizione. Il progetto mira a riflettere sulla sostenibilità degli interventi di digitalizzazione e sul futuro dell’innovazione urbana.