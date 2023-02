Servizio Civile con la cooperativa Cigno Verde: domande fino al 10 febbraio

Tante opportunità di crescita professionale e personale per i ragazzi e le ragazze che decideranno di partecipare al Servizio Civile Universale a Parma e in provincia. Il bando è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni, che vogliono avvicinarsi al mondo del lavoro, aiutando chi vive in una situazione di disagio o ha minori opportunità.

Cigno Verde, la cooperativa sociale che da più di trent’anni offre opportunità lavorative a persone svantaggiate, accoglierà, attraverso il Consorzio Solidarietà Sociale di Parma, quattro operatori volontari per il progetto “Onde e Mani – Costruire Comunità Inclusive”: due nella sede di Parma, uno nella sede di Fidenza e uno nella sede di Casaltone di Sorbolo.

Un’importante occasione per le ragazze e i ragazzi interessati a conoscere il mondo del sociale e collaborare con l’équipe educativa della cooperativa.

Il termine ultimo per presentare le domande di partecipazione è alle ore 14:00 di venerdì 10 febbraio.

Il Servizio Civile prevede un contratto di 12 mesi, un impegno di 25 ore settimanali e un rimborso di 444 euro mensili. Sono garantite 100 ore di formazione e un tutor dedicato. Tutte le informazioni, gli incontri e la modulistica da presentare per la procedura d’iscrizione sono reperibili sul sito www.serviziocivileparma.it, sulle pagine social del Servizio civile Parma oppure su WhatsApp al 348.5403662”.