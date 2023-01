Servizio civile, tre progetti sociali di Parma

È uscito il bando per il Servizio Civile Universale, opportunità di crescita umana e formativa, nonché importante avvicinamento al mondo del lavoro. Anche quest’anno Proges supporta l’iniziativa attraverso la strutturazione di tre progetti a carattere sociale, che coinvolgono alcune delle sue strutture in diversi ambiti di intervento.

Più in dettaglio, le strutture coinvolte sono:

Area Infanzia: Nido Scuola Casa dei Bambini San Donato (Strada San Donato, 72/a – Parma) e Nido Scuola Lo Scoiattolo (strada Bassa Nuova 116 loc. Malandriano Parma)

Area Disabilità e psichiatrica: Comunità alloggio i Gelsi (Via Mordacci, 10 Parma)

Anziani: CRA La casa di Alberi (Strada Alberi, 76, Loc. Vigatto Pr) e CRA Sidoli (Via del Campo, 12 Parma)

REQUISITI

Il bando è rivolto a giovani in un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, cittadini italiani e stranieri (anche non comunitari) in regola con il permesso di soggiorno. I percorsi hanno una durata di 12 mesi per un totale di 25 ore settimanali.

I volontari ricevono un contributo di € 444,30 mensili. Gli enti certificano competenze e crediti formativi.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Gli interessati potranno presentare domanda presentare domanda di partecipazione attraverso la

piattaforma DOL (Domanda On Line) direttamente da https://domandaonline.serviziocivile.it o attraverso i siti istituzionali del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, tra cui http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it , selezionando il progetto prescelto; per accedere è indispensabile l’identità digitale Spid (livello 2 di sicurezza -SPID2).

SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: ore 14.00 dell’10 febbraio 2023.