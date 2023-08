Servizio “Vetrina alloggi”: trovar casa per studiare all’Università di Parma

Un servizio per supportare studentesse e studenti, in particolare chi è “fuori sede”, nella ricerca di un alloggio a Parma: è la “Vetrina alloggi”, offerta alle iscritte e agli iscritti dell’Ateneo da Università di Parma e ER.GO – Azienda regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia-Romagna.

Nella “Vetrina alloggi”, raggiungibile all’indirizzo web https://serviziergo.er-go.it/vetrina/, studentesse e studenti possono consultare l’elenco delle soluzioni abitative concesse in locazione da imprese e proprietari privati di immobili sul territorio. Per visualizzare anche i riferimenti dell’operatore e poterlo contattare è necessario accedere con le credenziali dell’Ateneo.

La “Vetrina alloggi” è in costante aggiornamento e viene quotidianamente implementata con le offerte che via via si rendono disponibili.

Studentesse e studenti che decidono di usufruire delle soluzioni abitative contenute nella “Vetrina alloggi” stipulano contratti di locazione direttamente con gli operatori: il ruolo dell’Ateneo è semplicemente quello di favorire l’incontro fra domanda e offerta, pur nell’ambito di precisi impegni e regole validi sia per studentesse e studenti sia per i proprietari.

Per informazioni: sia per le studentesse e gli studenti, sia per i proprietari che vogliano inserire i propri alloggi nella “Vetrina”, è possibile rivolgersi al Servizio Accoglienza – Welcome Office del CAI (Centro Accoglienza e Inclusione dell’Università di Parma): tel. 0521 904150, 904632, 904782, email welcome@unipr.it

Il personale della “Vetrina alloggi” sarà inoltre presente al ParmaUniverCity Info Point – Speciale matricole, nel Sottopasso del Ponte Romano, fino al 31 ottobre: tel. 0521 904081 – 904082.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina “Trovare un alloggio” del sito web di Ateneo: https://www.unipr.it/trovarealloggio