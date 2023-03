Sette nuove assunte in Comune: il benvenuto dell’Assessore al Personale e del Direttore Generale

Prosegue il piano assunzioni del Comune, che prevede 212 unità a tempo indeterminato nel 2023. Sette nuove dipendenti sono entrate in servizio oggi. Sono state accolte in municipio dal Vicesindaco con delega al Personale, Lorenzo Lavagetto, e dal Direttore Generale, Pasquale Criscuolo. Le nuove dipendenti sono state assegnate a diversi settori dell’Ente. L’Assessore al Personale, Lorenzo Lavagetto, ha dato loro il benvenuto rimarcando l’importanza dell’attività che andranno a svolgere a servizio dell’Ente e della comunità. Il Direttore Generale, Pasquale Criscuolo, ha ricordato come l’Amministrazione abbia investito molto sul personale in termini di risorse, in un tempo particolarmente difficile.

Con loro sono intervenuti anche Giada Bernabei, Responsabile della Struttura Operativa Personale, Formazione e Sviluppo Organizzativo, e Luigi Serinelli, Responsabile della Struttura Operativa Gestione Economica del Rapporto di Lavoro e Presenze.

Si aggiungono ai sette che avevano preso servizio alla fine di febbraio ed erano stati assegnati in gran parte allo sportello per il rilascio delle Carte di Identità Elettroniche