Settimana della legalità: tutte le iniziative dell’Osservatorio dell’Università di Parma

Nell’ambito della Settimana della Legalità 2025 sono diverse le iniziative messe in campo dall’Osservatorio Permanente Legalità dell’Università di Parma, tutte in calendario tra il 18 e il 21 marzo.

All’interno del progetto dell’Osservatorio “A scuola di legalità: laboratori, testimonianze e dialoghi con le autorità” studentesse e studenti parteciperanno a diverse attività formative. Il Liceo Bertolucci sarà protagonista del laboratorio di cittadinanza attiva “Le mafie al nord” in programma per il 18 marzo a partire dalle 11 e le stesse classi saranno coinvolte in un dialogo proattivo con il Prefetto Antonio Lucio Garufi il 19 marzo dalle 12 in Prefettura.

Particolare attenzione sarà anche dedicata al ruolo delle figure femminili nella promozione della legalità attraverso una serie di incontri nelle scuole secondarie di primo grado di Parma e provincia: il 20 marzo alla Pezzani di Tizzano Val Parma (dalle 8) e alla Zucchellini di Corniglio (dalle 11); il 21 marzo dalle 11 alla Vicini di Parma.

Nel corso del progetto “Le interviste della legalità: storie di impegno per la giustizia tra passato e presente”, promosso dal Circolo Culturale il Borgo di Parma e realizzato in collaborazione con l’Osservatorio, gli interventi si focalizzeranno invece sul tema del contrasto alle ecomafie. In particolare, il 21 marzo alle 13.45 nell’Aula A1 della Sede scientifica di Ingegneria, si terrà l’incontro “Ecomafie: l’attualità della lotta di Roberto Mancini”, per riflettere sull’impatto delle organizzazioni criminali nel settore ambientale. L’appuntamento si svolge nell’ambito dell’insegnamento “Diritto dell’ambiente e tutela delle acque” del corso di laurea magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio. Interverranno il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura Roberto Menozzi, la responsabile scientifica dell’Osservatorio Monica Cocconi con la collaboratrice Anna Pellegrini, Chiara Bertogalli di Legambiente Parma e Roberto Riva Cambrino, Comandante della polizia locale del Comune di Parma.

A questi appuntamenti si aggiunge un seminario, rivolto a studentesse e studenti universitari, in programma per il 21 marzo alle 14.30 nell’Aula D del Plesso di Veterinaria nell’ambito dell’insegnamento trasversale “Sviluppo Sostenibile” coordinato da Maria Cristina Ossiprandi: il tema trattato dalla collaboratrice dell’Osservatorio Alessia Depietri sarà “La traiettoria dell’economia circolare: potenzialità e settori a rischio devianza mafiosa. Il caso delle agromafie” e l’obiettivo sarà fornire un’analisi approfondita basata sulle ricerche dell’Osservatorio.

Le iniziative realizzate per la Settimana della Legalità 2025 si inseriscono in un progetto più ampio di sensibilizzazione e formazione promosso dall’Osservatorio. Le attività si svolgono con il coordinamento della docente Monica Cocconi e con la collaborazione di Alessia Depietri, Anna Pellegrini e Nicola Granato.