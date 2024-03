Settimana della Musica Antica: il Conservatorio Boito celebra l’anniversario della nascita di Bach

Per celebrare la Settimana della Musica Antica e rendere omaggio all’anniversario della nascita di Johann Sebastian Bach (21 marzo 1685), il Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma organizza tre concerti straordinari dedicati all’arte del grande compositore tedesco e alla musica barocca in senso più ampio. Gli appuntamenti si terranno dal 21 al 27 marzo 2024 nell’Auditorium del Carmine e nella chiesa di San Rocco di Parma, realizzati in collaborazione con l’Associazione Culturale San Rocco, tutti a ingresso libero e gratuito.

Alessandro Ciccolini

Occasione rara, quella offerta dal concerto di apertura “The Fab 4 – Concerti a 4 Clavicembali” (giovedì 21 marzo 2024, ore 21.00 – Auditorium del Carmine) il cui titolo recupera scherzosamente l’appellativo dei Beatles “i favolosi quattro” per attribuirlo all’ensemble di quattro clavicembali che sarà al centro di questo appuntamento. Il programma ruota infatti quasi per intero attorno a composizioni per quattro clavicembali e archi, di cui una scritta in stile vivaldiano appositamente per l’occasione da Alessandro Ciccolini (docente di violino barocco del Conservatorio di Parma) e due trascrizioni di concerti di Vivaldi, una di J.S. Bach e una dello stesso Ciccolini. Gli interpreti saranno Francesco Monica, Laura Savigni, Davide Zanasi, Luca D’Abate (clavicembali) con l’Ensemble PAR.M.A. – Parma Musica Antica, formato da allievi e docenti del Conservatorio di Parma.

Altrettanto preziosa l’opportunità offerta dal concerto del 24 marzo ore 17.00 nella chiesa di San Rocco dal titolo “Concerto Grosso” che, nello spirito di Arcangelo Corelli che impiegava orchestre di grandissime dimensioni, vedrà coinvolti più di 60 elementi, non solo studenti e docenti del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” ma anche ex studenti e ragazzi provenienti da altri Conservatori italiani, per interpretare musiche di A. Corelli, G. Meneghini, F.S. Geminiani, G. Torelli. L’evento è l’esito della terza edizione del Laboratorio di orchestra barocca a cura del prof. Alessandro Ciccolini.

A tutto Bach, infine, con l’appuntamento del 27 marzo alle 21.00 nella Sagrestia nobile della chiesa di San Rocco, “J.S. Bach: le musiche per flauto, violoncello e clavicembalo” in cui le classi di flauto della Prof.ssa Elena Cornacchia, di violoncello del Prof. Michele Ballarini e di clavicembalo del Prof. Francesco Baroni si uniranno per dare vita a un concerto dal carattere intimo e cameristico.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero e gratuito. Per maggiori informazioni: www.conservatorio.pr.it.