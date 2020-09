Settimana Europea della Mobilità 2020: gli appuntamenti del week end

Continuano gli appuntamenti per la 19°edizione della Settimana Europea della Mobilità.

Domani, sabato, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, i cittadini interessati potranno effettuare test drive gratuiti sui monopattini elettrici in Piazza Garibaldi e in Piazza della Pace. In questa occasione ci sarà anche un punto informativo, per istruire chi ne usufruisce sulle regole di guida sicura.

Lunedì 21 settembre, dalle 07.30 alle 08.30, il Comune di Parma in collaborazione con FIAB, effettuerà attività di rilevazione del traffico generato da auto, bici e moto in ingresso al centro storico in quattro punti della città: Barriera Garibaldi, Barriera Farini, Barriera Repubblica e Barriera Santa Croce.

Dalle 10.30 alle 11.00 Davines – Webinar su piattaforma Zoom Davines sul tema: “Misurare, ridurre e compensare: cosa sono le emissioni di CO2 e cosa fa Davines per contrastare il cambiamento climatico” . Al seguente Link: https://us02web.zoom.us/j/82740096533 sarà possibile seguire l’approfondimento. L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza.

La Settimana Europea della mobilità Sostenibile è promossa dal Ministero dell’Ambiente, Regione Emilia-Romagna e Comune di Parma (Assessorato alle Politiche di Sostenibilità Ambientale) con la collaborazione di: Infomobility, TEP, SMTP, Fiab, Davines, Gespar, Cigno Verde, Arpae, IrenGo, Ascom Parma, Helbiz, BiT, Wind, GoEas, Ride, GreenApes.