Settimana Europea della Mobilità Sostenibile: a Parma dal 16 al 22 settembre

Dal 16 al 22 settembre si svolgerà anche a Parma la 19° Edizione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, iniziativa promossa dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio. Migliaia di città e milioni di cittadini europei festeggiano la mobilità sostenibile e lanciano per tutta la durata della settimana a lei dedicata, un messaggio di cambiamento e di rinnovamento dei nostri stili di vita.

Il ricco programma delle iniziative è stato illustrato da Tiziana Benassi, Assessore alle Politiche di Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma; Nicola Ferioli, Dirigente settore Mobilità Comune di Parma; i partner di progetto che hanno collaborato alla realizzazione del programma delle iniziative e Roberto Prada, Presidente di Tep Spa.

Il tema dell’edizione 2020 “Emissioni zero, mobilità per tutti” riflette l’ambizioso obiettivo di un continente che punta a diventare “carbon neutral” entro il 2050, così come dichiarato da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, alla presentazione del Green Deal europeo.

L’assessore Tiziana Benassi ha condiviso il messaggio che anche la nostra città vuole trasmettere e portare avanti attraverso l’adesione a questa importante settimana con una serie di iniziative per presentare le novità, i servizi in corso e le prospettive in tema di mobilità sostenibile. Quella di quest’anno sarà un’edizione particolare nel rispetto della normativa Covid 19 ma innovativa nella sua formulazione. Ci saranno quindi alcuni appuntamenti in presenza ma anche – e soprattutto – eventi, presentazioni e formazione accessibili e diffusi in via digitale che potranno essere seguiti sui canali social Città di Parma e dei partner di progetto. Spazio alla bicicletta con il “bike to work” e agli incentivi per chi va a lavorare in bici, opportunità e promozioni per chi sceglie lo sharing e per i turisti di Parma 2020 (con la Parma Card), momenti di prova gratuita e formazione sulle regole di guida sicura dei nuovi monopattini ma anche opportunità per chi proprio non ha alternative all’auto.

Tante le iniziative e una novità importante sul fronte autobus: in collaborazione con TEP è stato creato un nuovo sito, unico nel suo genere, dove sarà possibile vedere in tempo reale l’arrivo dei bus alle fermate direttamente sulla mappa. In pratica, cliccando su una qualsiasi fermata del trasporto pubblico sarà possibile vedere quali linee passano di lì e quali sono i prossimi passaggi previsti in tempo reale. Cliccando sull’icona di geolocalizzazione posso vedere gli autobus direttamente sulla mappa, con aggiornamento automatico della posizione. Si potrà vedere la singola linea o più linee contemporaneamente.

Il sito migliorerà sensibilmente la qualità e la fruibilità delle informazioni sui percorsi delle diverse linee, offrendo la possibilità di capire a colpo d’occhio se la linea di interesse sia soggetta a deviazioni o a modifiche di percorso.

Il sito sarà fruibile via web dalla prossima settimana.

Roberto Prada, Presidente di Tep Spa: “Il nuovo sito web TEP che presentiamo oggi si pone il duplice obiettivo di migliorare l’accessibilità ai servizi online sostitutivi delle attività che prima richiedevano un accesso fisico alle biglietterie e di migliorare la condivisione delle informazioni inclusa la possibilità di conoscere in tempo reale l’orario di arrivo dei mezzi alla fermata di interesse. Speriamo che esso, studiato appositamente per un utilizzo da smartphone, diventi uno strumento di utilizzo quotidiano da parte dei passeggeri”.

In programma anche un importante convegno sul tema del “Mobility Management, una rete sempre più estesa per contribuire a perseguire la riduzione delle emissioni” che vede coinvolte diverse aziende del territorio.

In questi anni il Comune di Parma, Assessorato alle Politiche di Sostenibilità Ambientale, ha puntato molto sulla diffusione di una “Cultura della mobilità sostenibile”, attraverso un piano ad hoc per dare seguito alla “Riforma della Mobilità”, in cui rientrano anche le attività di Mobility Management con la realizzazione di una rete di aziende del territorio che hanno risposto positivamente alla sollecitazioni per un mobilità sostenibile casa – lavoro.

Una mobilità sempre più intermodale punta anche sull’utilizzo di mezzi poco inquinanti e l’abbandono dell’auto privata. L’intermodalità intende promuovere l’uso di diversi mezzi: dalla bici al treno, dai mezzi pubblici allo spostamento a piedi, a scapito dell’auto privata. Il Comune di Parma, inoltre, è coinvolto in importanti progetti europei per il miglioramento del trasporto merci in città e sulla logistica.

Settimana della mobilità promossa dal Ministero dell’Ambiente, Regione Emilia-Romagna e Comune di Parma con la collaborazione di: Infomobility, TEP, SMTP, Fiab, davines, Gespar, Cigno Verde, Arpae, IrenGo, Ascom Parma, Helbiz, BiT, Wind, GoEas, Ride, GreenApes.

PROGRAMMA INZIATIVE DA MERCOLEDì 16 A MARTEDì 22 SETTEMBRE

Mercoledi’ – 16 settembre 2020

Emissioni zero, mobilità per tutti

Iniziative di promozione della mobilità sostenibile a Parma

Giovedì – 17 settembre 2020

h: 09.30

Convegno: “Mobility Management una rete sempre più estesa per contribuire a perseguire la riduzione delle emissioni” Tettoia liberty – P.co Ex Eridania

Venerdì – 18 settembre 2020

Giornata nazionale del “Bike to work”

Sabato 19 settembre 2020

11.00-13.00 e h. 16.00-20.00

Test drive per monopattini elettrici e regole di guida sicura

– prove di guida gratuita dei mezzi per tutti i cittadini interessati e istruzione sulle regole di circolazione –

P.zza Garibaldi e P.le della Pace

pomeriggio

“P-DAY”, GIORNATA SENZ’AUTO

Lunedì 21 settembre

dalle 07.30 alle 08.30

Attività di rilevazione del traffico generato da auto, bici e moto in ingresso al centro storico.

In 4 punti della città:

Barriera Garibaldi

Barriera Farini

Barriera Repubblica

Barriera Santa Croce

dalle h. 10,30 alle h. 11.00

Webinar su piattaforma Zoom Davines

“Misurare, ridurre e compensare: cosa sono le emissioni di CO2 e cosa fa Davines per contrastare il cambiamento climatico”

Link: https://us02web.zoom.us/j/82740096533

Martedì 22 settembre 2020

Conferenza stampa

Smart Working – Smart Parking

Sala Stampa Municipio

Tutti i giorni dal 16 al 22 – settembre 2020 Dalle 17,000 alle 18,00

Punto mobile Infomobility cargo bike per informazioni e distribuzione gadget

p.le della Pace e p.zza Garibaldi

16/09/2020: P.le della Pace

17/09/2020: P.zza Garibaldi

18/09/2020: P.le della Pace

19/09/2020: P.zza Garibaldi

20/09/2020: P.le della Pace

21/09/2020: P.zza Garibaldi

22/09/2020. P.le della Pace