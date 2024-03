Settimana Europea Riduzione Rifiuti: Donne Impresa di Confartigianato sul podio; “Menzione speciale” da Iren

Il movimento Donne Impresa di Confartigianato Parma è stato premiato nei giorni scorsi a Roma, alla sede della Rappresentanza italiana del Parlamento Europeo, perché tra i tre finalisti, nella categoria “Associazioni” alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, la più grande call-to-action sulla riduzione dei rifiuti: riduci, riusa, ricicla.

Il progetto “Artcraft – Manualità circolare”, presentato e realizzato a novembre 2023, che ha coinvolto molte scuole secondarie di I e II grado di Parma e Fidenza, è infatti salito sul podio.

I temi affrontati erano stati quelli del riuso e recupero così come la diffusione del pensiero no waste e di nuove forme di eco-packaging, con il chiaro obiettivo di sensibilizzare ed educare diversi target giovanili.

Dal Gruppo Iren Spa, il movimento Donne Impresa Parma, guidato da Francesca Passeri, ha ricevuto una menzione speciale “Per la sua missione volta a sensibilizzare il target più giovane ai temi del riuso e del recupero, al pensiero no waste, verso nuovi modi di fare esperienza con la circolarità. Un progetto che integra passione, sostenibilità ambiente e governance, alleanza tra impresa, scuola e territorio”.

A consegnare il premio sono state Fiorenza Genovese e Valentina Sicoli di Eduiren.

“Aver ricevuto il Premio Menzione Speciale di questa edizione, per Confartigianato Donne Impresa rappresenta un risultato molto importante sul fronte della responsabilità ambientale – ha spiegato Francesca Passeri, presidente di Donne Impresa Parma-. In particolar modo, la menzione del Gruppo Iren, ha messo in luce gli aspetti che volevamo fossero i più significativi, come lo sviluppo di green skills nei giovani e la crescita di una coscienza collettiva sostenibile nel contatto fra generazioni. Nel nostro territorio Eduiren compie una forte sensibilizzazione educativa sui temi del recupero e dei materiali di scarto attraverso il suo centro di riuso e riciclaggio creativo Remida. Tali valori manuali e artigiani sono gli stessi in cui Confartigianato crede. Sono dunque particolarmente orgogliosa di questo riconoscimento, perché non è solo un premio simbolico, ma concreto nel riconoscere con empatia l’azione di valore messa in campo. Abbiamo voluto andare verso la transizione ecologica con la scintilla artigiana e un cuore femminile pulsante”.

L’edizione 2023 è organizzata con il contributo di Conai e dei Consorzi di filiera CiAL, Comieco, Corepla, CoReVe, Ricrea e Biorepack, con il sostegno di Gruppo Iren, Mercatino Franchising Srl, e Verallia Italia.

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti gode, a livello italiano, del patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che riconosce la campagna anche attraverso specifico Accordo di Programma.

Nelle foto, da sinistra: Lucia Cuffaro (Uno Mattina Rai Uno), Valentina Sicoli (Iren), Fiorenza Genovese (Iren), Francesca Passeri (Donne Impresa Confartigianato Parma) e Paola Gallina (Donne Impresa Confartigianato Parma).