Settimana europea test Hiv: il 24 maggio testing day in piazza della Steccata

I professionisti delle Malattie infettive dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e del servizio Dipendenze patologiche dell’Azienda Usl di Parma, sabato 24 maggio dalle ore 10 alle ore 14.30 in piazza della Steccata, offrono la possibilità a tutti i cittadini di almeno 16 anni di eseguire il test HIV in modo gratuito.

TEST E INFORMAZIONI

L’iniziativa, promossa dalla Commissione provinciale Hiv/Aids di Parma, si colloca all’interno della Settimana europea del test Hiv a cui ha aderito anche la Regione Emilia-Romagna per promuovere l’abitudine al test HIV per tutte le persone sessualmente attive. Oggi infatti la diagnosi precoce e l’inizio immediato della terapia permettono di tenere sotto controllo l’infezione, evitando al virus di intaccare l’organismo. L’appuntamento fornirà l’occasione per effettuare il test all’interno del camper messo a disposizione da Croce Rossa italiana e per ottenere informazioni utili alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili, per smettere di banalizzare il rischio.

“La scarsa informazione sul tema non è un problema che riguarda solo adolescenti e ragazzi – afferma Federica Carli, coordinatrice della Commissione provinciale per la lotta all’Aids e medico dell’ambulatorio Malattie infettive dell’ospedale Maggiore – i dati ci dicono che aumentano le diagnosi anche in persone sopra ai 50 anni, arrivando a superare la metà del totale. Il vero problema è che il 50% di queste sono tardive, indicatore evidente di una bassa percezione del rischio. Non si tratta di parlare solo di HIV e altre infezioni sessualmente trasmesse – conclude Carli – ma anche di rispetto, di affettività e di responsabilità per tutti coloro che praticano sesso attivo”.

TEST HIV E PREVENZIONE DELLE INFEZIONI A TRASMISSIONE SESSUALE

E’ sempre possibile effettuare il test HIV in modo gratuito all’ambulatorio prelievi delle Malattie infettive dell’Ospedale Maggiore di Parma al 2° piano della Torre Medicine (ingresso da via Volturno). Per accedere è necessario telefonare al numero 339 5670420 dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15. Infermieri “formati” in modo specifico effettuano un counselling pre-test, fornendo informazioni personalizzate. L’ambulatorio, afferente alle Malattie infettive diretta da Gabriele Missale, segue attualmente circa 1.200 pazienti affetti dall’infezione ed effettua più di 500 test di screening ogni anno. Tra i residenti a Parma e provincia nel 2024 sono state oltre 27 le persone cui è stata diagnosticata l’infezione da HIV, in maggioranza uomini nella fascia di età 30-64 anni. Nella maggioranza dei casi l’infezione è avvenuta a seguito di rapporto eterosessuale.

E’ possibile eseguire il test HIV in modo gratuito anche al servizio Dipendenze patologiche dell’Azienda Usl in via dei Mercati 15/b a Parma con libero accesso dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 13.30, il martedì e il giovedì anche al pomeriggio dalle 14.30 alle 16.

Inoltre è a disposizione dei cittadini il numero verde regionale 800 856 080, dove si possono ricevere informazioni e prenotare l’esame dell’HIV in forma completamente anonima e gratuita. La linea telefonica è attiva dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18 e il lunedì anche dalle 9 alle 12.

Oltre ai professionisti di Azienda Usl, con Unità di strada e Spazio giovani, e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma con le Malattie infettive e Pediatria generale e d’urgenza, compongono la Commissione provinciale Hiv/Aids di Parma, il Comune di Parma, la Croce Rossa Italiana, ARCA Onlus, Ottavo colore e Segretariato Italiano Studenti in Medicina. Per ulteriori informazioni, consulta i siti www.ao.pr.it e www.ausl.pr.it