Settore energia: tre aziende italiane acquisiscono UniverGas Italia srl da UGI International

Cambio di proprietà per UniverGas Italia srl, l’azienda passa da mani americane a governance completamente italiana; ad acquisirla, in quote paritetiche, Goldengas S.p.A., SCG Gas S.p.A. di Socogas Group e Gruppo Beyfin S.p.A., tre gruppi attivi nel settore energetico che si sono aggiudicati le quote societarie di UniverGas Italia srl, società del gruppo UGI Corporation, operante nel settore GPL, controllata al 100% dalla americana UGI International. Il closing ieri presso lo Studio Notarile Canali di Parma.

Gruppo Goldengas, Socogas Group e Gruppo Beyfin Spa tutte a guida e capitale interamente italiani, sono aziende attive sul territorio nazionale nella distribuzione di GPL, prodotti petroliferi, carburanti tradizionali e sostenibili per autotrazione e combustione. L’operazione ha l’obiettivo di garantire la continuità operativa e commerciale di prodotti e servizi energetici di alta qualità per tutti i clienti italiani che oggi scelgono UniverGas Italia S.r.l. puntando su crescita e sviluppo.

Le tre realtà italiane sono tra i principali player nella distribuzione capillare di GPL, combustibile flessibile, a basso impatto ambientale, con un prezzo stabile per i consumatori nella delicata e incerta stagione della transizione energetica. Anche per questo Gruppo Goldengas, SCG Gas di Socogas Group e Gruppo Beyfin Spa sono accomunati dall’idea di investire nel settore con progetti di espansione di mercato. Secondo i dati di Assogasliquidi sono oltre 28 milioni le bombole in circolazione, 1,5 milioni di piccoli serbatoi; 7 milioni le famiglie italiane che utilizzano GPL, soprattutto nelle aree off grid, non metanizzate.

Il nuovo Consiglio di amministrazione di Univergas Italia srl è quindi formato da Beatrice Niccolai di Beyfin, Federico Petrolini di Goldengas e Patrizia Zucchi di Socogas Group, che ne è la presidente.

UniverGas Italia srl è una realtà diffusa su gran parte del territorio nazionale, ha 5 depositi e un volume di vendite di 58 mila tonnellate di GPL che genera un fatturato di 75 milioni di euro.

Company profile Gruppo Beyfin Spa: quasi 70 anni di storia, 150 stazioni di servizio, 11 depositi, 10 filiali, 380 dipendenti, una rete che si estende nel Centro e Nord Italia con una presenza strutturata ed un fatturato che nel 2024 è stato di 500 milioni di euro, tra combustione e autotrazione. Il Gruppo Beyfin Spa è un’azienda privata totalmente a capitale italiano, dedita alla distribuzione di GPL, carburanti green, tradizionali, energia elettrica e gas metano, oltre a servizi non oil. L’azienda nata a Campi Bisenzio in provincia di Firenze alla fine degli anni Cinquanta, rappresenta una eccellenza del settore energia con i suoi 130 mila clienti e una logistica strutturata di oltre 280 mezzi in uso sui diversi territori italiani. Beatrice Niccolai è amministratrice delegata e presidente del Gruppo Beyfin.

Company Profile Goldengas Spa: Con oltre 60 anni di attività, guidata oggi dal Presidente Franco Petrolini e dall’Amministratore Delegato Federico Petrolini, Goldengas è capofila di un gruppo composto da 8 società (7 controllate e 1 collegata) attive in diversi settori, con un core business centrato sull’energia. Il Gruppo opera nella distribuzione di GPL per uso domestico e industriale, carburanti, metano e GNL per autotrazione, oltre che nella fornitura di energia elettrica e gas metano. A supporto di queste attività, gestisce circa 150.000 clienti ed è proprietaria di una rete di circa 600 stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti. È inoltre attiva nei settori alberghiero, ristorazione e diagnostica per immagini. Il Gruppo vanta circa 250 dipendenti diretti e un consistente indotto, generando un fatturato aggregato di poco inferiore al miliardo di euro.

Company profile SCG Gas di Socogas Group: SCG Gas Spa fornisce energia a circa 50 mila clienti nel Nord Italia con GPL in serbatoi e reti canalizzate. Fa parte di Socogas Group, realtà tutta italiana fondata nel 1967, con 250 dipendenti, 5 sedi di cui la principale a Fidenza (Parma), 10 depositi e un fatturato di 800 milioni di euro. Opera in diversi settori legati all’Energia: GPL, Metano, Energia elettrica, impianti fotovoltaici, distributori stradali, lubrificanti, trading, gestione di reti, ricerca e produzione di energie green, logistica avanzata, con una flotta di più di 150 mezzi di proprietà. Presidente e amministratore delegato del Gruppo è Patrizia Zucchi.