Sfonda la saracinesca e ruba in una tabaccheria del centro: denunciato 32enne

Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Parma nella prevenzione e repressione del fenomeno delle cosiddette “spaccate”, grazie a un costante incremento delle pattuglie sul territorio urbano e al supporto di personale specializzato nelle attività investigative. Fondamentale, in questo contesto, si conferma la collaborazione dei cittadini, che sempre più frequentemente forniscono elementi utili alle indagini.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato alla Procura della Repubblica un uomo di 32 anni, di origine straniera, ritenuto – sulla base degli accertamenti svolti – il presunto autore di un furto aggravato ai danni di una tabaccheria situata nel centro cittadino.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il furto sarebbe avvenuto durante una notte della prima decade di settembre. Un individuo si sarebbe avvicinato alla saracinesca dell’esercizio commerciale e, con atteggiamento circospetto ma determinato, l’avrebbe forzata per introdursi all’interno del locale.

Una volta dentro, muovendosi carponi nel tentativo di non essere ripreso in volto dalle telecamere, avrebbe raggiunto il bancone, sottratto alcune centinaia di euro dalla cassa e si sarebbe poi dileguato dallo stesso varco utilizzato per entrare.

La mattina seguente, la titolare dell’attività, accortasi dell’effrazione e del furto, ha sporto denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Strada delle Fonderie, consegnando anche le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza.

È partita così un’indagine accurata, condotta attraverso la visione e l’analisi dettagliata dei filmati, che hanno consentito ai militari di ricostruire l’intera dinamica del reato. I Carabinieri hanno inoltre esaminato con attenzione i fotogrammi alla ricerca di elementi distintivi – come tatuaggi, capi di abbigliamento o accessori – che potessero agevolare l’identificazione dell’autore.

Grazie alla qualità delle immagini acquisite, che hanno restituito una visione nitida del volto dell’individuo, i militari sono riusciti a risalire all’identità del presunto responsabile: un 32enne di origine straniera, già noto alle forze dell’ordine per episodi simili recentemente verificatisi in città. Al termine delle verifiche, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente.