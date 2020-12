Con un intervento eseguito ieri alla presenza degli assessori Michele Alinovi e Cristiano Casa, il Comune di Parma ha eseguito lo sgombero e la demolizione di una parte dell’ex Pala Pifferi in via Ceno (quartiere Montanara) che era diventato un dormitorio abusivo di immigrati in condizioni di grande degrado.

Nel video sotto sono stati ripresi alcuni istanti della demolizione.