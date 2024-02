Si accampa abusivamente all’interno di un albergo di Tabiano

I carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme hanno denunciato un 42enne nordafricano per i reati di danneggiamento e invasione di edifici.

Le indagini dei militari di via D’Acquisto sono iniziate a seguito della denuncia del titolare di un Hotel di Tabiano, attualmente non operativo, che aveva riscontrato, durante un’ispezione alla struttura, alcune finestre aperte, imbrattamenti all’interno delle camere e tracce di cibo, vestiti e scarpe abbandonate come se qualcuno avesse pernottato per qualche giorno all’interno.

I Carabinieri effettuavano un sopralluogo all’interno dell’albergo unitamente al proprietario, riscontrando le tracce e i segni in questione e verificando che al momento nessuno si trovava all’interno della struttura.

Acquisivano quindi le immagini di alcune telecamere poste all’esterno dell’Hotel e attraverso un paziente lavoro di ricerca, riuscivano a trovarne alcune che avevano immortalato uno dei responsabili dell’intrusione.

I Carabinieri, grazie alla costante presenza sul territorio che ha permesso loro di acquisire un importante bagaglio di conoscenze, non hanno impiegato molto a riconoscere il 42enne già noto ai militari per precedenti analoghi episodi.

L’uomo veniva anche riconosciuto dal titolare come la persona che aveva notato aggirarsi qualche tempo prima nei pressi dell’hotel con atteggiamento sospetto e che si era allontanato al suo arrivo. Raccolti i vari elementi, i militari hanno quindi denunciato il 42 all’Autorità giudiziaria.