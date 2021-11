Si accende il Natale a Parma

Da questa sera Parma brilla di nuova luce, impreziosita dalle luminarie che, per tutto il periodo natalizio, risplenderanno lungo le strade della nostra città.

L’Amministrazione Comunale promuove e sostiene economicamente la spesa necessaria per l’allestimento delle luminarie, delle scenografie natalizie nel centro storico e in alcune zone periferiche della città, inclusi gli addobbi per il tradizionale Albero di Natale, che verrà allestito in piazza Garibaldi.

Nei giorni scorsi sono state concluse le operazioni di sistemazione delle decorazioni luminose che da stasera abbelliranno la nostra città. Il 27 novembre poi, con l’arrivo del tradizionale albero di Natale, anche piazza Garibaldi sarà addobbata e luccicante.

L’assessore al Commercio e Turismo Cristiano Casa, presente, insieme ai rappresentanti delle Associazioni di Categoria Commercio e Artigianato, a un informale momento inaugurale ha ringraziato la città di Asiago, Il Parmense e IREN che, ancora una volta, sono al fianco dell’Amministrazione Comunale nella realizzazione delle installazioni e degli addobbi luminosi.