Si alza il sipario sulla 50ª stagione concertistica della Filarmonica Toscanini

Tutto è pronto all’Auditorium Paganini per il concerto che inaugurerà la 50ª Stagione Sinfonica della Filarmonica Arturo Toscanini, in programma venerdì 24 ottobre alle 20.30 per l’Anteprima Giovani e sabato 25 ottobre alle 18 per il concerto aperto a tutti.

Sul podio torna Alpesh Chauhan, già direttore principale della Toscanini dal 2017 al 2020, mentre alle percussioni si esibirà Simone Rubino, vincitore del concorso ARD e tra i percussionisti più innovativi e acclamati della scena internazionale.

Il programma fonde tradizione e contemporaneità: la prima parte è affidata al concerto per percussioni “The Tears of Nature” di Tan Dun, compositore cinese di fama mondiale, un’opera che racconta attraverso timpani, marimba e altri strumenti la forza della natura e le grandi tragedie naturali degli ultimi decenni, dal terremoto del Sichuan allo tsunami in Giappone. Nella seconda parte, la Sinfonia n.4 in fa minore di Čajkovskij condurrà il pubblico nelle passioni e nelle inquietudini del compositore, in un percorso che alterna energia drammatica, malinconia e un finale travolgente.

In occasione della settimana inaugurale, la Toscanini propone anche iniziative formative e incontri con gli artisti:

Lunedì 20 ottobre, alle 15:30 – CPM Toscanini: “Conversazioni Musicali: Le Percussioni”, un’esperienza multisensoriale con Rubino e i professori della Filarmonica.

“Conversazioni Musicali: Le Percussioni”, un’esperienza multisensoriale con Rubino e i professori della Filarmonica. Mercoledì 22 ottobre, alle 18 – Feltrinelli Libreria Parma: Music Club con Simone Rubino, tra musica e letteratura.

Music Club con Simone Rubino, tra musica e letteratura. Sabato 25 ottobre, alle 18 – CPM Toscanini: laboratorio per bambini “Nidi di Musica – La pioggia suona”, ispirato al concerto di Tan Dun, con strumenti costruiti dai piccoli partecipanti e la partecipazione straordinaria di Rubino.

Grazie a questi appuntamenti, la Fondazione Arturo Toscanini rinnova la propria missione di avvicinare grandi e piccoli alla musica dal vivo, combinando concerti, laboratori e approfondimenti culturali.

Biglietti e informazioni: ticket.latoscanini.it; biglietteria@latoscanini.it; tel. 0521 391339.