Si dà alla fuga per sottrarsi al controllo. Arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo per il reato di resistenza pubblico ufficiale. Il soggetto è stato inoltre denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, nonché sanzionato amministrativamente per più violazioni al Codice della Strada in ordine ai seguenti fatti.

Intorno alle ore 04.00 della mattina, un equipaggio impegnato nell’attività di controllo del territorio, transitando in via Dalmazia, notava un veicolo che, con andatura irregolare, andando da una corsia all’altra, si muoveva verso viale Mentana.

Gli operatori decidevano così di attivare tutti i dispositivi per intimare al soggetto di fermarsi e procedere al controllo, ma, alla vista della polizia, l’uomo accelerava bruscamente e si dava alla fuga.

Ne seguiva un inseguimento delle due Volanti intervenute nei confronti dell’uomo che, senza alcuna intenzione di fermarsi, a forte velocità e continuando a sbandare vistosamente, si dirigeva verso viale Tanara per poi immettersi su viale Fratti, viale Bettoli per poi finire su viale Toschi, via Verdi e Strada Garibaldi e immettersi nelle strade del centro storico, percorrendone alcune anche contromano e collidendo anche con l’auto contro un angolo di un palazzo. Concludeva poi la corsa nel vicolo del Medio Evo, dove l’uomo scendeva dall’auto e si dava alla fuga a piedi in direzione Piazza Duomo venendo inseguito a piedi e bloccato dagli agenti intervenuti.

L’uomo veniva condotto in Questura per gli adempimenti del caso.

Una volta in ufficio, il soggetto veniva identificato per un italiano, 40enne, con numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, già gravato da avviso orale e sprovvisto di patente di guida. Si appurava, inoltre, che l’auto risultava intestata ad un altro soggetto, nonché sprovvista di assicurazione e revisione.

Dalla ricostruzione dei fatti infatti emergeva che il presunto reo, trovando un’auto con le chiavi all’interno, decideva di utilizzarla per spostarsi, di fatto sottraendola al proprietario.

Al termine dell’attività di fotosegnalamento, il soggetto veniva posto in stato di arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell’A.G.; l’uomo veniva poi denunciato anche per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, rinvenuti nell’auto, probabilmente per consumare reati contro il patrimonio.