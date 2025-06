Si denuda nei pressi della fermata dell’autobus: denunciato un 64enne

A distanza di pochi giorni da un fatto analogo, la Polizia di Stato di Parma ha denunciato un uomo, poiché gravemente indiziato del reato di violenza sessuale nei confronti di una donna.

Nel pomeriggio di martedì scorso, un equipaggio della squadra volanti è intervenuto, in via Emilia Ovest a seguito di richiesta di intervento da parte di una donna che segnalava un uomo che, nei pressi della fermata dell’autobus, si era abbassato i pantaloni e le mostrava le proprie parti intime.

Grazie alle dettagliate descrizioni fornite dalla donna, rintracciava poco distante dalla fermata un uomo seduto, le cui caratteristiche coincidevano con la testimonianza.

L’uomo era sprovvisto sprovvisto di documenti identificativi. La vittima, una 31enne italiana, ha riferito che mentre era in attesa alla fermata dell’autobus, l’uomo, dopo aver attraversato la strada, le si è avvicinato con i pantaloni abbassati e le parti intime ben visibili. Spaventata la giovane ha cercato di allontanarsi, ma l’uomo ha iniziato a seguirla, sempre con le parti intime ben in vista.

La donna, fortunatamente, ha trovato rifugio nella macchina di alcuni amici, nel frattempo sopraggiunti, che hanno prontamente allertato le forze dell’ordine.

L’uomo è stato accompagnato in Questura dove, a seguito dell’attività di fotosegnalamento, è stato identificato per un cittadino italiano 64enne con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e stupefacenti.

Al termine dell’attività di rito, acquista anche la denuncia della vittima, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di violenza sessuale.