Si è tenuto a Colorno il Campionato europeo di slowpitch

Dal 14 al 18 giugno presso il Centro Sportivo Dorotea Sofia di Colorno, si è svolto il campionato europeo di SlowPitch. Durante queste giornate si sono sfidate diverse nazioni e la Gran Bretagna ha ottenuto il primo posto seguita dall’Olanda. Al terzo posto si è classificata la Germania, al 4° posto l’Irlanda ed al 5° posto a pari merito si sono posizionate l’Italia ed il Belgio.

L’evento sportivo ha visto la presenza di vari dirigenti della federazione europea WBSC, di vari classificatori della FIBS, di arbitri europei e della responsabile comunicazione WBSC elga Ghilardi.

Alla cerimonia d’aperura hanno presenziato il presidente dell’Asd Colorno Baseball: Claudio Tortini, il sindaco di Colorno, Christian Stocchi e gli assessori Mirka Grassi e Ivano Zambelli. Alla cerimonia di chiusura e alle premiazioni ha partecipato Gabriel Waage, dirigente della WBSC.

L’evento sportivo è stato un successo e buona è stata la partecipazione del territorio tra cui anche la presenza del consigliere comunale Maurizio Segnatelli. L’Asd Colorno Baseball desidera ringraziare lo staff societario per l’impegno dimostrato nella gestione e nella preparazione di un evento durato più di tre mesi e tenuto in stand-by da più di due anni a causa del Covid, le cariche politiche intervenute, la WBSC, la Fibs, tutti gli sponsor: “La falco, Il Bersò, Tecnorete, Carrozzeria Prati, Just Work, Vivaio Ravasini, Cosse Bar, Il nido dei nonni, Sartori Utensili, l’enoteca di Fra Tuck.

L’Asd Colorno Baseball è stata premiata per l’ottima organizzazione dalla WBSC con una targa contenenti alcune medaglie.

Un grazie particolare alla Pubblica Assistenza per aver garantito presidio durante tutta la manifestazione e agli Alpini di Colorno per averci dato la possibilità di utilizzare le loro tavole e panche.