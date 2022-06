Si è tenuto a Salsomaggiore il convegno di CNA Impresa Donna

Si è svolto mercoledì 15 giugno, all’interno della prestigiosa sala della Corte Civica Tommasini di Salsomaggiore, il convegno dal titolo “Donne e cultura organizzativa: esperienze di leadership al femminile in istituzioni, imprese e mondo del lavoro”, organizzato da CNA Parma, in collaborazione con le Aree Territoriali CNA di Salsomaggiore Terme, di Fidenza e CNA Impresa Donna.

Il dibattito, condotto dal giornalista Alberto Rugolotto, è stato preceduto dai saluti istituzionali di Enrica Porta, Assessore alle Pari Opportunità di Salsomaggiore, Sandra Rossi, Presidente di CNA Impresa Donna Parma, Stefano Gatti, Presidente di CNA Salsomaggiore, Roberto Rubini, Presidente di CNA Fidenza e Paola Ligabue, Presidente Regionale di CNA Impresa Donna.

Dopo i saluti di rito, la parola è passata alle ospiti presenti alla tavola rotonda e il confronto è entrato nel vivo del tema. Tantissimi gli spunti e interessanti le esperienze emerse dal dibattito, come quella di Michela Bolondi, Presidente della Cooperativa Proges di Parma, la quale, riportando il proprio esempio personale, ha evidenziato come la leadership femminile si stia affermando ai vertici del mondo aziendale, grazie all’impegno e al riconoscimento delle competenze professionali.

Laura Cavandoli, Deputata e Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sull’allontanamento dei minori, ha sottolineato come si stia già adottando una nuova prospettiva politica per raggiungere una parità di genere equa, riportando l’esempio dell’approvazione della normativa sulla parità retributiva di genere, un’importante azione legislativa per ridurre il gender pay gap in Italia, che funge inoltre da ulteriore stimolo all’impegno e alla valorizzazione delle proprie capacità in ambito lavorativo.

Barbara Lori, Assessore Regionale alle Pari Opportunità ha affermato che la leadership femminile sia difficile da declinare in diversi contesti e che sia necessario conquistarla e praticarla attraverso atteggiamenti inclusivi e competenze che hanno bisogno di essere riconosciute costantemente. Ha aggiunto, inoltre, la fondamentale necessità di aggregazione, costruendo alleanze tra uomini e donne che portino ad una progettualità comune.

Sara Rainieri, Prorettore dell’Università di Parma ha sottolineato l’importanza di combattere gli stereotipi e i pregiudizi di genere con la cultura e con una politica attiva, indispensabile per vincere questa sfida. Ha, poi, affermato che il linguaggio, pur essendo uno strumento di potere, rappresenta solo un primo passo verso l’abbattimento di barriere e che non deve essere visto come l’unico obiettivo da raggiungere.

Silvia Cunegondi, Amministratore Unico di Dalisi-eng S.r.l. ha riportato la sua esperienza personale maturata nel settore navale, dove ha ricostruito l’azienda, adottando un modello di coprogettazione partecipata, grazie alla collaborazione di tutti i dipendenti. Al termine, Filippo Fritelli, Sindaco di Salsomaggiore Terme è intervenuto per portare il suo saluto e affermare quanto il tema relativo alla rappresentanza del ruolo delle donne sia complesso e quanto sia importante sensibilizzare e unire imprese e istituzioni verso un’unica direzione.

Infine, Paolo Giuffredi, Presidente di CNA Parma ha portato le sue conclusioni, evidenziando una crescita nell’impegno delle istituzioni e delle Associazioni di Categoria nel sostegno delle politiche di empowerment femminile, per diffondere una cultura sull’equità di genere, finalizzata a garantire opportunità nei processi di assunzione e promozione a ruoli di responsabilità dirigenziale. Ha, inoltre, evidenziato l’intenzione di CNA Parma di creare percorsi formativi specifici per dare continuità a questo percorso nato dal tavolo di confronto.

“È necessario un cambiamento culturale per costruire e diffondere nuovi modelli di leadership – afferma Stefano Gatti, Presidente Area Territoriale CNA di Salsomaggiore – Come uomini e donne abbiamo una responsabilità verso le nuove generazioni, quella di creare possibilità di sviluppo delle loro identità, diffondendo la formazione all’interno delle scuole e delle imprese”.

“Un dibattito molto attuale, ma soprattutto un’esigenza effettiva emersa dalle imprese delle Aree territoriali di Fidenza e di Salsomaggiore con lo scopo di individuare strumenti e modelli per raggiungere una vera parità tra i sessi nel mondo del lavoro, non soltanto intesa come parità retributiva e di leadership, ma anche come concezione culturale e comportamentale tra colleghi e fornitori. Sarà fondamentale una piena collaborazione tra uomini e donne, perché solo percorrendo la stessa strada sarà possibile vincere questa sfida” – spiega Roberto Rubini, Presidente Area Territoriale CNA di Fidenza.

“Oggi più che mai le sfide che si presentano nel mondo delle imprese, delle istituzioni e del lavoro in azienda, richiedono team collaboranti, reti di partnership, capacità di negoziare, mediare e linguaggi etici – afferma Sandra Rossi, Presidente di CNA Impresa Donna di Parma. Le risposte a queste sfide possiamo trovarle nella formazione di modelli di leadership femminile, caratterizzati da capacità assertiva, resilienza e cooperazione, caratteristiche che garantiscono un adattamento di successo ai cambiamenti. Cresce pertanto l’impegno verso una formazione volta ad innovare la cultura organizzativa, più etica ed inclusiva”.

Un particolare ringraziamento alla Regione Emilia Romagna, all’Amministrazione Provinciale di Parma, ai Comuni di Salsomaggiore Terme e di Fidenza, alla Camera di Commercio di Parma e al Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile per la concessione del patrocinio e alle aziende sponsor Cantina il Poggio, Racar S.r.l., Alu.Tecno S.r.l. e Arte del Tempo per aver contribuito all’ottima riuscita dell’evento.