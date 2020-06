Si intensifica la collaborazione tra Comune e Munus

Proficuo incontro in municipio tra il sindaco, Federico Pizzarotti, ed il presidente di Munus,Giorgio Delsante, con loro anche il capo di gabinetto del sindaco, Francesco Cirillo.

Munus è la Fondazione di Comunità di Parma che opera allo scopo di promuovere il dono e la cultura della solidarietà, affiancando persone, famiglie, istituzioni, imprese, enti ed organizzazioni che desiderano contribuire alla costruzione del bene comune. La caratteristica di Munus è quella di essere nata grazie al contributo di numerosi soggetti espressione di tutte le componenti della comunità parmense: persone, imprenditori, associazioni di categoria, fondazioni bancarie, istituti bancari, diocesi e organizzazioni di volontariato.

Il colloquio è stato l’occasione per gettare le basi per la prossima collaborazione tra Comune e Munus, dopo lo straordinario risultato raggiunto in occasione della campagna di raccolta fondi per far fronte all’emergenza coronavirus per cui sono stati raccolti più di 2 milioni di euro.

Tra i progetti in cantiere, sta per partire la campagna di raccolta fondi promossa dall’Amministrazione comunale con il supporto di Munus per aiutare i nuclei famigliari in difficoltà anche seguito dell’emergenza Covid-19. La campagna, che verrà lanciata a breve, si chiama: “Insieme per le famiglie di Parma in difficoltà”.

Le donazioni sono sempre aperte, per coloro che intendono farlo si ricorda la deducibilità e detraibilità ai fini delle imposte sui redditi delle donazioni, erogate entro il 2020, ai sensi dell’Art. 66 del D.L. 18/2020, il, quale prevede il 100% di deducibilità dall’imponibile IRES/IRAP per le aziende, e il 30% di detraibilità dall’IRPEF per i privati, con l’indicazione in causale di Supporto Emergenza Covid-19. Ecco come fare: IBAN MUNUS Fondo Comune di Parma IT84E 06230 12700 0000 41855478 e possibilità di donare tramite Paypal al link pagina Fondo https://www.fondazionemunus.it/fondo-comune-di-parma