Si presenta in questura per chiedere asilo ma era ricercata: arrestata 45enne

Si è presentata allo sportello per formalizzare un’istanza di protezione internazionale, ma dagli accertamenti è emerso che su di lei pendeva un ordine di carcerazione dal 2018. Per questo una cittadina cinese di 45 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato.

L’episodio risale al 16 febbraio, quando l’Ufficio Immigrazione della Questura di Parma ha ricevuto, allo sportello di via Chiavari, la richiesta di protezione internazionale presentata dalla donna, residente in provincia.

Nel corso dei consueti e approfonditi controlli, il personale ha verificato che il passaporto esibito riportava dati anagrafici corrispondenti a quelli indicati nell’istanza, ma non coincidenti con le risultanze abbinate al fotosegnalamento presente nelle banche dati.

Gli ulteriori riscontri hanno consentito di ricondurre l’identità della richiedente a una cittadina cinese nei cui confronti risultava pendente, dal 2018, un ordine di esecuzione pena: la donna doveva scontare due anni e sei mesi di reclusione per il reato di sfruttamento della prostituzione, commesso attraverso un centro massaggi in provincia di Napoli. Il provvedimento era stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Torre Annunziata.

Al termine delle formalità di rito, la 45enne è stata arrestata e accompagnata presso la sezione femminile della Casa Circondariale di Reggio Emilia, dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.