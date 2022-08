Si presentano in una pizzeria, minacciano e chiedono soldi: un arresto

Nel corso della serata di ieri, 6 agosto, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Parma sono intervenuti presso una pizzeria sita in via Emilia Est ove, poco prima, 2 italiani, un 47enne ed un 48enne, avrebbero minacciato, più volte, il titolare dell’esercizio pubblico per ottenere delle “fatture”.

Gli animi surriscaldati hanno portato alla chiamata d’intervento al 112 con consequenziale arrivo dei militari della Sezione Radiomobile che, nell’immediatezza, riuscivano a calmare gli animi, allontanando i due dalla pizzeria.

La situazione si complicava ulteriormente quando, in tarda serata, i due si sarebbero ripresentati presso la medesima pizzeria e, in questo caso, avrebbero fatto pressioni sul proprietario della stessa per ottenere 300 euro. Uno dei due, dall’esterno del locale, avrebbe minacciato più volte il titolare del medesimo esercizio commerciale cercando di incutere timore nello stesso e nei dipendenti; l’altro, invece, avuto accesso al locale, dopo aver minacciato il titolare della pizzeria, avrebbe colpito e rotto alcuni oggetti presenti con l’intento di ottenere i 300 euro più volte richiesti.

Anche in questo caso, provvidenziale la chiamata al 112 ed il successivo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Parma i quali, al loro arrivo, trovavano il solo 47 enne italiano all’esterno del locale, mentre l’altro soggetto si era dato alla fuga.

Grazie alle dichiarazioni testimoniali e alla visione dei filmati di videosorveglianza, i militari riuscivano a ricostruire l’intera vicenda fino ad arrestare il 47enne per tentata estorsione aggravata e a deferire l’altro uomo in concorso nel medesimo reato.

L’uomo arrestato è stato ristretto presso il carcere parmigiano.