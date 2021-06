Si radunino le truppe cammellate nel giorno del compleanno del Generale Tripodi (di Ennio Gozzi)

Caro soldato semplice Angelo Balocchi delle truppe cammellate del generale Tripodi (leggi: Il professor Giuliano Tripodi nel ricordo di un ex soldato semplice delle sue truppe cammellate – di Angelo Balocchi),

sono l’artigliere Ennio Gozzi delle truppe cammellate del generale Tripodi e per il Momento di stanza a Trieste ma originario di Viadana dove il generale mi arruolo’ nel lontano 1970.

Sono al comando di un gruppetto di altri soldati: Ulderico (capitano), Danio (addetto al cibo della truppa), Ettore, Cristiano, Alcide, Secondo etc e di un gruppetto anche di soldatesse: Francesca, Fabrizia, Laura, Antonella, Mara (addetta stampa) etc etc (tutte ste ragazze sono niente male…).

Vorremmo cercare di riunire le truppe rimaste dopo la morte del generale Tripodi.

Oltre che per non finire dispersi come le truppe di Napoleone dopo la sconfitta di Waterloo noi vorremmo anche iniziare la tradizione di un raduno nazionale delle truppe cammellate (simile a quello degli alpini) da farsi annualmente a Parma nel giorno del compleanno del Generale Tripodi.

Ennio Gozzi