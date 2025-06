“Siate, miei passi, il mio canto”, azione poetica conclusiva del laboratorio di Teatro di Ermo Colle, lunedì a Torrechiara

Lunedì 30 giugno 2025, alle 18.15, al Castello di Torrechiara, all’inizio del Sentiero d’Arte, si svolgerà Siate, miei passi, il mio canto, azione poetica itinerante conclusiva, aperta al pubblico, del laboratorio quadriennale di Teatro-Educazione Ragazzi che Ermo Colle Aps realizza con il contributo di Fondazione Cariparma, Comitato Territoriale Iren di Parma, in collaborazione con Asp Azienda sociale Sud-Est e Cooperativa Connessioni, Comuni di Langhirano e Lesignano de’ Bagni. Un progetto dalla natura inclusiva finalizzato alla promozione del benessere personale e sociale dei giovani partecipanti seguiti dai Servizi Sociali dell’Azienda Sociale Sud Est della Provincia di Parma.

La restituzione pubblica del laboratorio, per giovani di età dai 12 ai 19 anni, condotto in questi mesi con cadenza settimanale da Adriano Engelbrecht e Simona Delbono, avviene quest’anno non in teatro ma in un percorso di parole, nate dalla scrittura originale elaborata dai partecipanti, in un sentiero d’arte, a contatto con la natura del territorio. Un ritorno del teatro alla terra, nel luogo dove la poesia si origina e si canta.

Il percorso, che ha messo insieme teatro, educazione ed ambiente, ha approfondito il tema delle eco-emozioni, sentimenti che si generano dal riconoscimento dell’identità ecologica, intesa come il modo attraverso cui ciascuno percepisce sé stesso in relazione alla natura. L’obiettivo principale del laboratorio è stato quello di integrare, grazie al mezzo teatrale, le esperienze cognitive, emotive e psico-motorie derivanti dalla conoscenza e percezione dell’ambiente in cui si opera.

Info: www.ermocolle.eu