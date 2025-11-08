Sicurezza a Parma, a che punto siamo? (di Massimo Nieddu, Pd)

Negli ultimi giorni sono usciti i dati sulla sicurezza e i reati in Italia pubblicati dal Sole24Ore. A fronte di un aumento dei reati in tutta Italia, Parma va in controtendenza con una riduzione dei reati del 5% ed un miglioramento nella posizione passando dal 14° al 18° posto, con più 1000 denunce di reati in meno rispetto al 2024, e facendo meglio di altre città dell’Emilia Romagna, come Bologna (4° posto), Ferrara (16° posto) e Modena (17° posto). Una situazione che lo stesso ministro Piantedosi ha definito “Non fuori controllo”. Parma andava peggio anche nel 2011, quando era al quattordicesimo posto in Italia e il Sindaco della nostra Città era Pietro Vignali.

Sappiamo che c’è ancora molto da fare e che i problemi sono tanti. Ma sappiamo anche che in questi tre anni l’amministrazione ha messo in campo vari interventi e proposte concrete: dal potenziamento della videosorveglianza alle nuove assunzioni nella Polizia Locale, dai presidii davanti alle scuole all’esercito in stazione fino agli Street Tutor in centro e in Oltretorrente.

Mentre la destra locale continua con gli slogan si dimentica di dire che nel 2024 all’organico della Polizia di Stato mancano all’appello 11.340 agenti rispetto alla dotazione prevista dalla legge e che nei bilanci dei Comuni, grazie ai tagli anche di questo Governo, ci sono sempre meno risorse per la prevenzione e per la rigenerazione urbana e sociale.

La sicurezza non è una questione di schieramento, ma un diritto democratico e un indicatore della qualità della vita. E i sindaci da tempo chiedono più risorse e una presenza stabile dello Stato nei territori. I parlamentari del nostro territorio si impegnino per un piano nazionale sulla sicurezza urbana: le differenze politiche non devono mai tradursi in disattenzione verso i bisogni concreti delle comunità.

Massimo Nieddu, segreteria cittadina PD