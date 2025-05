Sicurezza, Campanini (PD): “Il Governo faccia di più per Parma”

Le operazioni di mercoledì sera condotte dalla Polizia assieme agli Agenti municipali così come quelle dei Carabinieri nei giorni scorsi, che si sommano ad altri interventi precedenti, sono da sottolineare positivamente e confermano l’impegno sul tema sicurezza delle istituzioni locali, del tutto consapevoli della sua importanza, senza alcuna sottovalutazione.

E’ soprattutto con azioni di prevenzione e di controllo che si possono contrastare i fenomeni criminali, non certo con inutili decreti-bandiera come quello governativo, che non prevede nessun impegno concreto a favore delle città e punta sull’inasprimento delle pene, quando è risaputo che ciò non ha nessuna influenza sulle attività criminali e in un Paese in cui il tasso medio di sovraffollamento delle carceri è arrivato alla cifra drammatica del 133% (Rapporto Antigone).

Apprezzando dunque il lavoro delle forze dell’ordine in servizio, va ribadita l’urgenza di dotare Parma di un organico adeguato alle sue caratteristiche, come popolazione residente e come livello di attività economiche presenti. Il Comune la sua parte l’ha fatta, con l’assunzione di 45 nuovi agenti municipali: è necessario perciò che anche il Governo non lasci sole le città nell’impegno per una maggiore sicurezza dei cittadini.



Sandro Campanini – Capogruppo Partito Democratico in Consiglio comunale