Sicurezza: Cavandoli (Lega): “Il Ministro conferma 15 militari in arrivo a Parma”

“15 militari in arrivo a Parma nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure. Questo è un importante segnale che arriva a tutela della sicurezza dei nostri territori grazie all’attività del ministro Piantedosi e del sottosegretario Nicola Molteni. Dopo lo stanziamento approvato in legge bilancio, oggi è ufficiale l’assegnazione del contingente a Parma, con la tempistica che avevo già anticipato nello scorso ottobre. I nuovi militari andranno ad affiancare gli operatori delle Forze dell’ordine, e contribuiranno a garantire la sicurezza e la legalità in città, soprattutto nella zona a ridosso della stazione ferroviaria, che in alcuni orari registra particolare criticità. E’ l’ennesimo intervento per la sicurezza a Parma: i 15 militari dell’operazione Strade Sicure arrivano dopo i 9 agenti di Polizia assegnati a Parma a giugno 2023, gli ulteriori arrivi di personale dello scorso dicembre (35 militari dell’Arma e 14 agenti di Polizia provenienti dal 223° corso di formazione nuovi operatori) e gli ulteriori 6 nuovi agenti assegnati alla Questura la scorsa settimana. Ancora una volta, la Lega dà risposte concrete alle richieste dei cittadini. Per la Lega infatti la sicurezza è e resta una priorità della propria azione politica”.

Lo dichiara la deputata della Lega, Laura Cavandoli, eletta a Parma.