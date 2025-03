Sicurezza, Chiastra a De Vanna: “Buttare la palla in tribuna, presa in giro per i parmigiani”

Virginia Chiastra (Gruppo Consiliare Vignali Sindaco) risponde all’intervista rilasciata dall’assessore De Vanna:

“Ho letto le parole dell’assessore De Vanna nella sua intervista, parole dove sono chiamata in causa per l’allarme che ho lanciato la settimana scorsa sulla clamorosa insicurezza quotidiana che si vive nella nostra città. “Con reciproca stima istituzionale, prendiamo atto che l’assessore non sia assolutamente d’accordo quando si parla di “deriva fuori controllo”, ma è proprio vero che non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere”.

“Non metto in dubbio –prosegue Chiastra– l’assoluta buona fede sua e della giunta, metto in dubbio però le loro capacità di far fronte ai problemi dei cittadini che rappresentano. Dopo tre anni, semplicemente non si sono dimostrati capaci e buttare la palla in tribuna, tirando in ballo il governo di Roma e l’Albania, suona come una fortissima presa in giro nei confronti dei parmigiani che non ne possono più di questa situazione”.

“Non è mio compito dare consigli a De Vanna e a Guerra, che sanno benissimo sbagliare da soli, ma forse sarebbe meglio avere più consapevolezza della realtà di tutti i giorni e, qualche volta, anche fare un discorso di verità, abbandonando la narrazione della maggioranza che i cittadini non sentono vera e ammettendo, invece, che sulla sicurezza ad oggi non ci hanno capito granché”.