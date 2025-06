Sicurezza, De Vanna: “6 nuovi agenti di Polizia a Parma, il Governo si accontenta di poco. FdI non pervenuto”

“Sul tema della sicurezza la destra continua con i proclami ma non affronta per davvero il problema: fa finta. Il Governo non mette in campo alcuna proposta, né sul versante della prevenzione né su quello dei controlli e del presidio del territorio. Mentre le stazioni di quasi tutte le Città italiane ingenerano paura nelle persone che le frequentano, 500 carabinieri e poliziotti continuano ad essere fermi in Albania per sorvegliare un centro di detenzione che non funziona. Non c’è razionalità, non c’è una visione intesa come programmazione.”

Lo scrive Francesco De Vanna, assessore alla sicurezza del Comune di Parma. “Le pattuglie presenti nelle nostre Città continuano a lavorare sotto pressione per rispondere alle tante richieste di intervento da parte dei cittadini. E rischiano. L’onorevole Laura Cavandoli esprime soddisfazione per l’arrivo a Parma di 6 nuovi agenti della Polizia di Stato: contenta lei. Si lanciano ogni giorno allarmi e strali contro il Comune, poi con il Governo ci si accontenta davvero di poco. Fratelli d’Italia non pervenuti. Forti a Parma, deboli a Roma: viste le denunce e i reiterati gridi d’allarme, ci saremmo aspettati un impegno diverso e più forte, con assegnazioni molto più consistenti anche a favore della nostra Città. Noi a Parma abbiamo assunto 45 nuovi agenti di Polizia Locale, dagli organi di Governo ci aspettiamo un impegno molto più concreto e tangibile per rispondere alle richieste dei nostri concittadini.”