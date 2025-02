Sicurezza, Fregolent (IV): “Il governo scarica responsabilità su sindaci”

“Il governo si assuma le proprie responsabilità sulla sicurezza, invece di scaricare tutto sui sindaci”. Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent che spiega: “A Parma la situazione sta diventando insostenibile. E il governo che fa? Destina i fondi che potrebbero essere usati per il potenziamento della sicurezza nelle nostre città in una costosissima e inutile missione in Albania”.

“Mentre l’opposizione in Consiglio comunale attacca l’amministrazione senza proporre soluzioni, la realtà è chiara: senza investimenti concreti, la sicurezza – sottolinea – resta solo uno slogan. Le forze in campo sono insufficienti per garantire un controllo efficace del territorio e per contrastare lo spaccio. Servono più agenti, più presidi, più risorse. Il governo smetta di giocare con la propaganda e impieghi le risorse dove servono davvero. Parma ha bisogno di risposte, non di scaricabarile politico”, conclude.