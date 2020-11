Sicurezza idraulica dell’Enza, la replica del Sindaco di Sorbolo Cesari: “Problema noto e segnalato, si sta già lavorando per risolverlo”

“Quanto segnalato dai 5 Stelle – commenta Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo Mezzani – è un problema rispetto al quale il Comune di Sorbolo Mezzani, così come le altre amministrazioni comunali del territorio, si è già attivato due settimane fa facendo presente la situazione ad Aipo, tanto che la stessa Agenzia ha inviato verbali all’azienda competente affinché provveda ai lavori di pulizia, il tutto informando anche i carabinieri forestali di Parma e Reggio ed Autostrade”.

“Mi fa piacere – aggiunge Cesari – che anche i 5 Stelle, che qui è un po’ come se scoprissero l’acqua calda, si rendano conto di queste necessità a noi ben note anche grazie ad una presenza costante sul territorio e ad un confronto continuo con il Comitato di Lentigione e con i cittadini della zona. Vista l’attenzione che l’onorevole Zanichelli dimostra per Sorbolo Mezzani auspico che si ponga in prima fila anche nella battaglia con il Governo, per fare in modo che i soldi del Recovery Fund siano indirizzati anche al nostro territorio per il rifacimento del ponte sull’Enza tra Sorbolo e Sorbolo Levante, un nodo idraulico molto critico anche per la pulizia delle arcate sotto al ponte che, solo grazie all’impegno del consigliere regionale Massimo Iotti e della Regione Emilia-Romagna, si è riusciti ad eseguire in passato. Quanto alle condizioni dell’alveo oggi sono ben diverse da quelle dell’alluvione di Lentigione del 2017 visto che sono stati eseguiti importanti lavori di pulizia”.