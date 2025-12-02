Sicurezza in agricoltura: ampia partecipazione al seminario dell’Ausl a Vaio

Con una cinquantina di rappresentanti del settore agricolo presenti, il seminario organizzato dal servizio Sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro dell’Azienda Usl di Parma, ha riscontrato interesse e partecipazione.

L’incontro, che si è svolto all’ospedale di Vaio nei giorni scorsi, è stato occasione per approfondire gli ambiti pratici legati alla manutenzione delle macchine agricole, in particolare in relazione agli aspetti tecnico legislativi e al tema dell’acquisto e vendita delle attrezzature usate.

Nel corso del seminario, parte delle attività già avviate sul territorio provinciale in attuazione del Piano mirato di prevenzione in agricoltura della Regione Emilia-Romagna, sono state presentate anche le principali novità legislative in tema di formazione di salute e sicurezza sul lavoro.

Insieme ai professionisti dell’Azienda Usl Francesca Lovisatti, Gianpietro Dall’Argine, Fausto Barezzi e Giulia Moglia, erano presenti anche Filippo Anelli e Mauro Mangora di Coldiretti, Marta Zambrelli di Confagricoltura e Arianna Mariotti di CIA.

Il seminario è stato organizzato in collaborazione con: Coldiretti, Confagricoltura e CIA.