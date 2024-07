Sicurezza: in Centro Storico arrivano gli Agenti di Comunità

Prosegue la strategia di rafforzamento della sicurezza urbana dell’Amministrazione di Parma, con la creazione del gruppo di Agenti di Comunità nel Centro Storico. Il progetto, che vede Agenti di Comunità dedicati anche ai quartieri San Leonardo, Oltretorrente e Pablo, è coordinato dal Comando di Polizia Locale in collaborazione con l’Amministrazione, al fine di garantire una presenza più radicata sul territorio, in sinergia con le altre forze dell’ordine e con la comunità locale.

L’istituzione dell’Agente di Comunità rientra nelle linee Programmatiche 2022-2027 dell’Amministrazione, nell’ambito dell’obiettivo «Una città sicura, vitale, accogliente e sostenibile», per contrastare episodi di microcriminalità, degrado e situazioni di pericolosità. Si tratta di un nucleo di agenti dedicato al presidio di uno specifico quartiere, per favorire il contatto con i cittadini, i commercianti e tutti coloro che vivono il territorio. In particolare, anche in considerazione dell’elevata concentrazione di attività ed esercizi commerciali nel Centro Storico, unitamente agli agenti di comunità ed in stretto raccordo con essi, sul quadrante mattutino e pomeridiano verranno dedicate quotidianamente anche alcune pattuglie del Nucleo Commercio, nell’obbiettivo di contrastare l’abusivismo commerciale, rafforzando la tutela e favorendo lo sviluppo delle attività economiche nel rispetto della legalità.

Il sindaco Michele Guerra ha dichiarato: “Vengono attivati oggi gli Agenti di Comunità anche nel Centro Storico. Si tratta del quarto Quartiere in cui viene introdotta questa novità, dopo San Leonardo, Oltretorrente e Pablo. Gli Agenti di Comunità ci permettono di rafforzare la nostra strategia di sicurezza di prossimità, perché istituiscono una relazione più stretta con gli abitanti, i commercianti e con chi ogni giorno frequenta questi spazi. La loro attivazione nei vari Quartieri della città ha dato riscontri molto positivi, siamo felici, quindi, di estendere questo servizio anche al Centro Storico. Prosegue così il nostro impegno per rafforzare il ruolo della polizia locale, che ha visto di recente l’assunzione di oltre 40 nuovi agenti”.

“Continua l’impegno dell’amministrazione per rafforzare la sicurezza di prossimità, favorendo così un legame fra il corpo di Polizia Locale e il territorio. Gli agenti di comunità garantiranno una sempre maggiore capillarità nei quartieri, permettendo così una sicurezza sempre più diffusa” commenta Francesco De Vanna, assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità del Comune di Parma. “Queste attività si uniscono alle iniziative dell’amministrazione per rafforzare la sicurezza in città, con attività come il potenziamento dell’illuminazione pubblica, l’assunzione di oltre 40 nuovi agenti o il progetto Legalità e Coesione per il quartiere San Leonardo”.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Parma Enrico Usai ha sottolineato: “Il radicamento territoriale degli Agenti di Comunità favorisce risposte immediate al cittadino e permetterà di intervenire con sempre maggiore tempestività. Il ruolo degli Agenti di Comunità in Centro Storico ha anche una ulteriore valenza, perché permette di rafforzare il presidio in una zona ad alta affluenza turistica, contribuendo a migliorare anche la permanenza in città dei visitatori”.

Nelle prossime settimane, con il consolidarsi del servizio, gli Agenti di Comunità opereranno in Centro Storico dal lunedì al sabato, sia alla mattina che al pomeriggio.

Il gruppo di Agenti di Comunità è raggiungibile tramite un numero dedicato, il 0521-218018, per rispondere alle richieste dei cittadini durante le ore di servizio.

Il nuovi Agenti di Comunità sono stati presentati, questa mattina, durante una conferenza stampa a cui hanno preso parte il Sindaco Michele Guerra, l’Assessore alla Legalità del Comune di Parma Francesco De Vanna, il Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Parma Enrico Usai, il Delegato alla Legalità del Comune di Parma Daniele Stefanì.