Sicurezza nei cantieri: il 4 marzo a Parma il seminario del piano mirato di prevenzione in edilizia

Nuovo appuntamento per rafforzare la cultura della sicurezza nei cantieri. Mercoledì 4 marzo, dalle 18 alle 20, si terrà al Centro Servizi Edili di Parma, in via Nobel 13/A, il quinto seminario del piano mirato di prevenzione in edilizia, inserito nel piano della prevenzione 2021-2025 dell’Emilia-Romagna.

L’iniziativa, promossa dall’Azienda Usl di Parma insieme al Centro Servizi Edili e proposta da Cna Parma, Confartigianato Imprese Parma e Gia Gruppo Imprese artigiane, è rivolta a tutte le imprese del territorio che operano nei cantieri e non solo. L’obiettivo è fornire strumenti pratici e aggiornamenti utili a prevenire infortuni gravi e mortali, affrontando rischi quali le cadute dall’alto, l’elettrocuzione, il seppellimento o gli investimenti da mezzi, criticità particolarmente presenti nei cantieri stradali e nelle opere edili in generale.

Ai partecipanti verranno consegnati il documento “Buone pratiche” e le liste di autovalutazione per la corretta installazione e tenuta dei ponteggi ad elementi metallici, strumenti concreti per rafforzare la prevenzione.

«Con le iniziative del piano mirato vogliamo affiancare all’attività di vigilanza un’azione concreta di supporto – ha dichiarato Francesca Lovisatti, responsabile dell’area Sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda Usl di Parma – mettendo a disposizione dati, analisi delle criticità emerse e strumenti pratici per migliorare la sicurezza nei cantieri. Ridurre gli infortuni è una responsabilità condivisa che richiede impegno e collaborazione».

Andrea Zanni, direttore del Centro Servizi Edili di Parma, ha aggiunto: «Il Centro nasce come struttura di formazione per tutti i profili professionali dell’edilizia, per aggiornare, qualificare e perfezionare gli addetti e i professionisti del settore. Con l’organizzazione del seminario continuiamo il nostro impegno per rafforzare la cultura della sicurezza».

I rappresentanti di Cna, Confartigianato Imprese e Gia hanno sottolineato come la sicurezza non sia un costo, ma un investimento strategico: «Sostenere le imprese significa accompagnarle non solo nello sviluppo economico, ma anche nella costruzione di ambienti di lavoro più sicuri, moderni e responsabili. La sicurezza tutela i lavoratori, rafforza la reputazione delle aziende e contribuisce alla competitività dell’intero settore».

La partecipazione al seminario è gratuita, ma occorre iscriversi entro il 2 marzo, inviando una e-mail a segreteria@cseparma.it indicando la ragione sociale dell’impresa o del lavoratore autonomo. L’iscrizione sarà confermata dalla segreteria organizzativa al numero 0521.607031. Il programma completo è disponibile sul sito www.ausl.pr.it.