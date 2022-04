Sicurezza, Pd: “Vigili e spazi aggregativi per rendere sicuri strade e luoghi”

La sicurezza è un diritto di tutti e non si può separare dalla dimensione sociale che una città sa esprimere, per contrastare i reati è necessario agire sia sulla prevenzione che sulla repressione.

È questo l’intervento del Partito democratico di Parma in merito al tema della sicurezza e ai recenti avvenimenti di cronaca.

Nell’ultimo anno sono infatti cresciuti i reati ai danni degli esercizi commerciali, come i furti e le spaccate, così come sono aumentati gli episodi di violenza fra o da parte di giovani, mentre i furti nelle case sono diminuiti, secondo i dati forniti dalle forze dell’ordine. Su tutto questo influiscono le conseguenze della pandemia, dove il disagio dei ragazzi e le diseguaglianze economiche sono cresciuti e si ripercuotono ora sulle strade.

L’impegno e l’attività delle forze dell’ordine a Parma sono stati e continuano ad essere meritevoli, quel che la prossima amministrazione dovrà fare è agire con decisione sulla presenza della polizia locale all’interno dei quartieri, in coordinamento proprio con le forze dell’ordine, a partire da quelli più interessati da episodi di criminalità, Pablo, Oltretorrente e San Leonardo, e poi nel resto della città, con grande attenzione anche ad un ulteriore aspetto legato alla sicurezza, ovvero le attività di prevenzione da mettere in campo rispetto ad altri tipi di situazioni, come quelle che vedono protagonisti i giovani: in questi casi sono la vitalità e la dimensione sociale a garantire la sicurezza cittadina, assieme a un fondamentale impegno educativo che veda alleate istituzioni, scuole e associazioni: ai presidi dei quartieri e alla ricomposizione del disagio giovanile si arriva anche rilanciando gli spazi aggregativi che devono tornare a funzionare e a coinvolgere le persone, luoghi vitali da incentivare e far ripartire in tutti i quartieri di Parma, soprattutto dove in questo momento ci sono i maggiori problemi.

Anche il problema dello spaccio richiede, oltre a maggiori presidi e controlli, azioni che vadano a colpire le organizzazioni criminali e mafiose che lo gestiscono.

Segreteria comunale Partito Democratico di Parma