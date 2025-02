Sicurezza San Leonardo, Sinistra Coraggiosa: “Non aiutano le semplificazioni stile Striscia la Notizia”

A seguito del servizio andato in onda nei giorni scorsi su “Striscia la Notizia” il consigliere Vignali ha pensato bene di cavalcare l’onda delle legittime preoccupazioni di residenti e commercianti lamentando, nel quartiere San Leonardo, una situazione di abbandono e totale degrado.

Ovviamente la questione è molto più complessa di come è stata raccontata da Canale 5 e di come la dipinge, quasi ogni giorno, Vignali e il suo gruppo in consiglio. Proprio nella seduta di lunedì scorso ho ricordato come 18 degli ultimi 25 anni la responsabilità diretta nella gestione dell’ordine pubblico e del presidio del territorio sia stata ed è di diretta emanazione di quelle forze politiche che oggi gridano “al lupo al lupo” a Parma. Per combattere lo spaccio e la criminalità occorrono forze dell’ordine sul territorio, carabinieri e poliziotti, servono assunzioni, risorse e mezzi. La carenza di personale, dotazioni e investimenti è frutto delle scelte fatte (meglio, non fatte) negli anni da parte dei vari governi.

Il Comune di Parma, tra mille difficoltà e tagli, sta cercando di fare la propria parte, animando i parchi con iniziative culturali, sociali e sportive, e realizzando interventi di riqualificazione importanti.

L’amministrazione Guerra, dal suo insediamento ad oggi, ha investito 900.000 euro al Parco Nord, 700.000 euro al Parco Testoni. Stanno per partire lavori per 600.000 euro al Parco dei Vetrai e altri per un milione e mezzo di euro in Piazzale Salsi. Nel corso dell’anno poi, inizieranno i lavori al Parco di Via Pascal, al Parco Sacco e Vanzetti a Baganzola, e al Parco dei Vecchi Mulini (per restare nel quartiere San Leonardo).

Nei parchi del quartiere San Leonardo, così come nel resto della città, lo spaccio esiste ed è un problema che l’amministrazione ha ben chiaro. Ma, è bene ricordarlo una volta di più al distratto consigliere Vignali, non è compito degli agenti di polizia municipale arrestare i criminali e giudicarli in tribunale. Spiace ricordare all’allora sindaco Vignali cosa accadde in un parco della città nel 2008, quando 8 agenti della polizia municipale pestarono senza alcun motivo Emmanuel Bonsu arrecando, tra le altre cose, un gravissimo danno di immagine all’intera città, lasciando una ferita ancora oggi aperta e che ci impone prudenza e capacità di entrare nel merito delle cose, onde evitare il ripetersi di simili nefandezze.

Marco Boschini – Capogruppo di Parma Sinistra Coraggiosa